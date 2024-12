Marcello Sacchetta e il figlio Romeo Maria: il ballerino nato professionalmente parlando nella scuola di Amici di Maria De Filippi è tra i protagonisti dell’ultima puntata di This Is Me, lo show evento celebrativo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il ballerino proprio durante la sua esperienza tra i banchi di scuola di Amici ha conosciuto la compagna Giulia Pauselli a cui è legato dal 2016. Un grande amore che è diventato sempre più importante con la coppia che nel 2022 ha annunciato la nascita del figlio Romeo Maria. Una famiglia felice come si evince anche da alcuni contenuti pubblicati dai ballerini sui profili social come è successo questa estate durante una vacanza a Formentera.

“Per me siete tutto. Primi giorni nel nostro posto nel mondo” si legge nel post pubblicato dalla ballerina professionista di Amici. In diverse occasioni, infatti, la ballerina sui social racconta la sua vita accanto al compagno Marcello Sacchetta con frasi che confermano quanto il loro amore sia sempre più forte. “Quel tempo sognato, desiderato, conquistato. Quel tempo senza prezzo e prima di ogni cosa” – ha scritto la ballerina.

Marcello Sacchetta e il figlio Romeo Maria: l’amore per Giulia Pauselli

La nascita di un figlio ti cambia la vita. Lo sanno bene Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, ballerini professioni di Amici di Maria De Filippi che da anni sono diventati genitori del piccolo Romeo Mario. “La maternità è qualcosa di sacro, da non soffocare o limitare da ciò che qualsiasi forza esterna diversa da te impone che dovrebbe o non dovrebbe essere” – aveva scritto tempo fa la ballerina sui social. Poi Romeo Maria è arrivato nella loro vita regalando l’emozione più grande di sempre: “è l’emozione più grande delle nostre vite”.

Una storia d’amore importante quella nata tra i due con la ballerina che parlando del rapporto con il compagno Marcello Sacchetta ha detto :”siamo totalmente dipendenti fisicamente, moralmente ed emotivamente da Romeo Maria”. Anche il ballerino di Amici, ospite di Verissimo, aveva raccontato la grande emozione di essere diventato padre: “sono in un’altra dimensione, sto volando, c’è tanta emozione. Non riesco a proiettarmi nel futuro”.