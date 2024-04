Marcello Sacchetta torna ad Amici come insegnante?/ “Fissiamo un colloquio, fatemi sapere”

Marcello Sacchetta e la vita lavorativa dopo Amici

Marcello Sacchetta è stato per anni un ballerino professionista di Amici e, successivamente, anche un coreografo. Marcello Sacchetta, tuttavia, ad un certo punto della propria carriera, ha scelto di lasciare la scuola di Amici dedicandosi ad altre avventure professionali tornando, tuttavia, più volte, come giudice esterno nel corso delle varie sfide affrontate dagli allievi durante la prima fase del programma. Il nome di Marcello Sacchetta continua ad essere molto amato dal pubblico che lo vorrebbe vedere anche nei panni di insegnante di danza.

Attualmente, a ricoprire tale ruolo, sia durante la fase pomeridiana che durante la fase serale sono Alessandra Celentano, presenza fissa del talent show, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Tre insegnanti molto diversi tra loro non solo come stile, ma anche come idee che riescono a far esprimere gli allievi in tutti i campi. Tuttavia, nella prossima stagione, il pubblico vorrebbe vedere Sacchetta nel ruolo di insegnante.

Marcello Sacchetto, le parole su un ritorno ad Amici come insegnante

Marcello Sacchetta non esclude un ritorno nella scuola di Amici come insegnante mentre vede più difficile un ritorno nel programma come ballerino professionista. “Se vorrei tornare. a ballare ad Amici di Maria? Ho già dato come ballerino, credo sia giusto dare spazio ai giovani. – ha continuato l’ex protagonista di Amici – Tornerei in altre vesti molto volentieri. Un ritorno come maestro ufficiale del programma? Amici… qui chiedono questo. Fissiamo un colloquio? Fatemi sapere”, ha risposto Marcello ai followers.

“Amici a parte sto bene. Sono felice di quello che ho costruito e delle opportunità che la vita giorno dopo giorno offre. Non mi lamento quasi mai. Sono uno che ha deciso di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e di trovare una soluzione e che mai si concentra sul problema”, ha aggiunto.











