Marcello Sacchetta “tradisce” Mediaset con Rai/ Il nuovo ruolo dopo l’addio ad Amici

Amici di Maria De Filippi: Marcello Sacchetta si prepara per il debutto in un nuovo format

Dopo aver spiazzato i fan con il suo recente addio al ruolo di co-conduttore di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta torna a sorprendere il pubblico del piccolo schermo con alcune rivelazioni rilasciate in un nuovo intervento concesso tra le Instagram stories. Si tratta di un ruolo inedito che lo attende in un format nuovo di zecca, il parto imminente della compagna ed ex allieva di Amici, Giulia Pauselli, e il ritorno nel cast del talent di Maria De Filippi all’orizzonte. Ebbene sì, Marcello fa spere che a breve debutterà nel ruolo di co-conduttore nel nuovo format condotto da Mara Maionchi, Nudi per la vita, in partenza su Rai Due.

Giulia Pauselli lascia Amici/ Addio su Instagram "Nostalgica ma felice, grazie Maria"

Il nuovo format può dirsi una prova importante per Sacchetta così come per Mara Maionchi, entrambi ormai volti tv rodati. Nell’intervento rivelatorio, inoltre, Marcello Sacchetta non esclude un ritorno nel format di Amici di Maria De Filippi in futuro, anche alla luce del fatto che la compagna Giulia Pauselli continua a lavorare da ballerina professionista nel cast del talent show di Canale 5.

GIULIA PAUSELLI E MARCELLO SACCHETTA/ "Nostro figlio è un maschio. Il nome? Sarà..."

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli presto genitori

La ballerina a breve darà alla luce il figlio che attende da Marcello, la cui nascita è prevista per il mese di settembre 2022. Un parto a cui Marcello intende assistere, per non lasciare sola la compagna in uno dei momenti più delicati della sua vita. I due giovani volti tv intendono inoltre convolare a nozze e il matrimonio potrebbe concretizzarsi nell’anno 2023, quindi a qualche mese di distanza dalla nascita del nascituro. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli non hanno mai nascosto di sognare in grande stile una famiglia tutta loro.

Giulia Pauselli "In gravidanza non si può ballare?"/ La dura replica agli haters













© RIPRODUZIONE RISERVATA