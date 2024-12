Giulia Pauselli è tra le protagoniste della terza ed ultima puntata di This Is Me, lo show evento dedicato a tutti i talenti nella scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi. Classe 1991, Giulia si è fatta conoscere nel popolare talent show di Canale 5 com ballerina professionista e grazie al programma di Maria De Filippi ha avuto la possibilità di conoscere tanti giovani talenti, ma anche di iniziare diverse frequentazioni. A cominciare da Stefano De Martino con cui ha avuto un flirt fino all’incontro che le ha cambiato la vita con Marcello Sacchetta, suo attuale compagno e padre del figlio Romeo.

Perché Giulia Pauselli si è rifatta il seno?/ "Non dimentico il diritto di sentirmi bella"

La storia tra Giulia Pauselli Marcello Sacchetta è iniziata nel 2016 e da quel momento non si sono mai lasciati; anzi i due sono sempre più complici e nel 2022 hanno annunciato proprio durante una puntata di Amici di Maria De Filippi di essere in attesa del loro primo figlio.

Giulia Pauselli su Amici di Maria De Filippi: “Su Sarah vincitrice non ci avrei mai scommesso”

La presenza di Giulia Pauselli ad Amici di Maria De Filippi è ancora in forse, visto che la ballerina da quando è diventata mamma del piccolo Romeo si sta dedicando alla sua crescita e alla famiglia. Del resto un programma come Amici che va in onda da settembre a maggio è molto impegnativo e la ballerina professionista non lo nasconde: “non so se riuscirò a fare 9 mesi tutti insieme”. Al momento Giulia ha bisogno di un periodo di detox, visto che ha raccontato: “ad Amici non abbiamo orari, sono 9 mesi intensi”. La nascita di un figlio ti cambia la vita e la ballerina non lo nasconde: “è difficile aggiornati quando hai una famiglia. La danza è in continua evoluzione”.

Giulia Pauselli: "Ho subito un intervento chirurgico dopo la finale di Amici 23"/ Cos'è successo

Infine parlando dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha ammesso “su Sarah vincitrice non ci avrei mai scommesso, ma sono stata felice per lei. Dustin era il mio preferito”.