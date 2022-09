Marcello Toscano, omicidio insegnante Napoli/ Fermato collaboratore scolastico

Per l’omicidio di Marcello Toscano, insegnante di sostegno ed ex consigliere comunale di Mugnano (Napoli), ucciso nella giornata di ieri presso la scuola “Marino Guarano” di Melito, è stato fermato un collaboratore scolastico. Come si legge sul sito di SkyTg24.it, il procuratore Maria Antonietta Troncone ha sottoposto a fermo un uomo che potrebbe essere l’omicida dell’insegnante o comunque una persona che avrebbe avuto un ruolo primario nel delitto. All’uomo, che è stato a lungo ascoltato dagli inquirenti, viene contestato infatti il reato di omicidio.

Il quotidiano Il Mattino ha riportato la ricostruzione delle ultime ore di vita di Marcello Toscano: l’insegnante si era recato a scuola il mattino, come da copione, per poi ricevere una telefonata attorno all’ora di pranzo, chiedendo poi informazioni ad un collega in merito alla posizione di un istituto scolastico. Il cadavere dell’insegnante è stato rinvenuto nella serata di martedì con diverse ferite di arma da taglio, e secondo Il Mattino sarebbero state ben 6 le coltellate inferte, fra cui un fendente, probabilmente mortale, fra addome e petto.

OMICIDIO INSEGNANTE A NAPOLI: TROVATE VISTOSE TRACCE DI SANGUE

Una vera e propria mattanza al punto che tracce di sangue sarebbero state rinvenute anche sugli scalini d’accesso alla scuola, nonché all’interno della vecchia casa del custode, chiusa da anni ma trovata misteriosamente aperte proprio dopo il delitto. Non è da escludere che fra le tracce di dna vi siano anche quelle dell’omicida, magari dopo che Toscano abbia tentato in qualche modo di difendersi dalla furia omicida.

A lanciare l’allarme era stato il figlio martedì sera, che non vedendo il padre rientrare in casa si era recato presso i carabinieri di Mugnano, denunciando il tutto: immediate le ricerche e alle 21:30 il cadavere era stato individuato nella scuola di Melito. Gli inquirenti, oltre al collaboratore scolastico fermato, hanno ascoltato anche i colleghi della vittima, la dirigente scolastica e i politici della zona, ovviamente come semplici eventuali testimoni o informati sui fatti.

