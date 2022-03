Marchesa D’Aragona: “8 marzo? Donna va onorata sempre”/ “Noi siamo le nostre scelte”

La Marchesa d’Aragona è intervenuta sul proprio profilo Instagram in queste ore per celebrare la Giornata internazionale della donna, che si svolge oggi, martedì 8 marzo 2022. Questo il suo pensiero: “La donna va onorata ed amata ogni giorno e soprattutto rispettata nelle sue scelte! Adorate mie… Fatevi valere sempre! Difendete la libertà di decidere cosa è meglio per voi! Perché noi siamo le nostre scelte… Felicità, amore e gioia per tutte noi!”. Il tutto corredato dall’hashtag “la vita è soltanto una questione di stile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marchesa d’Aragona (@marchesadanidaragona)

