Marchesa d’Aragona, compleanno a lume di candela/ “Ora cominciano le Danieliadi…”

La Marchesa d’Aragona ha celebrato il proprio compleanno lo scorso 15 dicembre, giornata nella quale – come ogni anno – ha ufficialmente aperto le sue Danieliadi, che si protrarranno per 6 mesi, sino al prossimo 15 giugno. Di cosa si tratta, esattamente? Come suggerisce l’etimologia del termine coniato dalla stessa Marchesa, sono festeggiamenti prolungati per il genetliaco dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Molto presto, quest’ultima li replicherà con sua figlia Ludovica, con il genero Gianalberto Scarpa Basteri e con i nipotini Gianludovico e Gianleone (che compirà un anno il prossimo 27 dicembre, ndr) e sarà festeggiata anche presso l’hotel 5 stelle Lusso “Gritti” di Venezia (sul Canal Grande), nel caffè storico “Florian” (sempre nella “Serenissima”) e, infine, nel caffè “Pedrocchi” di Padova.

Intanto, però, l’evento semestrale a lei dedicato è stato inaugurato il 14 dicembre con un tea-time speciale organizzato nel salone Eva dell’hotel Hassler di Roma, a Trinità dei Monti. Si è trattato di un tè vittoriano molto elegante, contraddistinto dalla presenza di un buffet dolce e salato e da diverse tipologie di tè, solitamente bianco con petali di rosa, ma vi sono anche le alternative, rappresentate dal tè verde al gelsomino, dal tè al caramello e burro salato e da un tè dedicato alla città di Venezia. Esaurito tale momento, si è passati al “dinner”: abitualmente la cena della Marchesa d’Aragona si tiene presso l’hotel Hassler oppure presso “Camponeschi”, in piazza Farnese. Allo scoccare della mezzanotte, poi, si svolge l’apertura dei cadeaux, consegnati durante il precedente tea-time.

MARCHESA D’ARAGONA: “LE DANIELIADI PROSEGUONO PER SEI MESI”

Essendo le Danieliadi appuntamenti spalmati nel tempo, a detta della Marchesa d’Aragona “conviene invitare le persone più care un po’ alla volta, così da avere un contatto più intimo con le persone ed evitando uno show privo di qualità. Questo, poi, è stato un anno speciale, che ho voluto trascorrere a lume di candela sola con il mio compagno”. Il prossimo appuntamento con le Danieliadi andrà in scena a breve: “Ci incontreremo con un gruppo di amici, sempre all’Hassler. Lì, prenderemo il tè e disquisiremo – ha sottolineato la Marchesa –. La colonna sonora del maestro Mario al pianoforte ci rallegrerà in un’atmosfera che sa di buono, di classe, di stile, di eleganza”.

Anche i grandi brand “mi festeggiano: negli showroom mi vengono dedicati tè personalizzati per fare festa”. Alla Marchesa d’Aragona in queste ore sono arrivati numerosi messaggi e mazzi di fiori lasciati in tutti i posti che suole frequentare. Inoltre, le Danieliadi si svolgono “in giro per l’Italia, anche a Padova e Venezia: è un’occasione in cui si festeggia la vita. Quello che rimane da queste celebrazione è il fatto che bisogna sempre cercare di prendere il meglio da ciò che l’esistenza ci offre, perché la vita è soltanto una questione di stile”.

