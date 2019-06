Marchesa d’Aragona è nonna/ Daniela Del Secco: “Oggi è nato mio nipote Gianludovico”

La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona è diventata nonna. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato la nascita del piccolo Gianludovico su Instagram: le due foto condivise mostrano la figlia Ludovica con il marito e il nuovo arrivato tra le braccia. Immensa la gioia della Marchesa, che aveva annunciato la gravidanza della figlia sui social con le foto del pancione che col passare dei mesi cresceva. Inoltre, aveva anticipato che il primogenito di Ludovica e del marito, che tra l’altro l’aveva pure difesa in tv all’epoca della bufera sul suo titolo nobiliare, sarebbe nato in estate. E infatti oggi è nato Gianludovico, il primo nipote di Daniela Del Secco. E la Marchesa d’Aragona ha espresso tutto il suo entusiasmo con un messaggio dolcissimo, nel quale ha spiegato anche che il piccolo è venuto al mondo alle 3.23 di oggi: «Un bimbo di rara bellezza.. Una gioia che nn si può descrivere».

MARCHESA D’ARAGONA È NONNA: “OGGI È NATO MIO NIPOTE”

Ma la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona ha colto l’occasione per congratularsi con la figlia. «Ludovica sei stata Fantastica.. durante il travaglio neanche un gemito..». Ma ovviamente si è anche rivolta al genero Gianalberto: «Ti è stato accanto con immenso amore.. è stata un’emozione inimmaginabile». L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che è stata una notte indimenticabile. «È stato come tornare indietro nel tempo..al momento in cui venne alla luce la mia Ludovica che mi ha dato solo GIOIA NELLA VITA». Ma ovviamente la neo nonna non poteva non concludere il suo post sui social senza un messaggio per il suo piccolo e adorato nipotino: «Ormai sarai Tu la mia priorità assoluta», ha scritto la Marchesa d’Aragona. L’annuncio della gravidanza era stato dato, sempre sui social, durante le festività natalizie. Il primogenito della figlia Ludovica è nato in estate e dunque il prossimo Natale sarà ancora più speciale per la famiglia di Daniela Del Secco.





