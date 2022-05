Marck Art, chi è l’artista?/ La storia di Marco Urso il “pittore degli angeli”

Marck Art: la storia di Marco Urso

Marck Art, al secolo Marco Urso, è un artista di Favara, nell’entroterra della provincia di Agrigento. Figlio di un muratore e di una casalinga, Marco non è un bambino come tutti gli altri: Ha difetti di pronuncia, è piccolo, grasso e strabico, a scuola lo bollano professori e compagni come “ritardato”. “A scuola l’alunno Marco Urso non ci andava per scansare burle e cattiverie dei compagni”, ha racconto al Corriere della sera. Ma Marco non è ritardato è sordo a 90%, la sua famiglia se ne accorge quando ha già 15 anni: non sente ma capisce tutto perché legge il labiale. Il suo modo di parlare è ormai compromesso, ma comincia a sentire. La nonna scopre che il nipote ha un incredibile talent per la musica: “Prese tutti i risparmi, comprò un piano e mi iscrisse al conservatorio di Palermo”, ha ricorda Marco.

Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ "Mi fa sentire una donna completa"

Marck Art: come è diventato un pittore

Alla morte della nonna, Marco Urso si chiude nella sua stanza: “Mesi a suonare e mangiare, senza amici, un dolore infinito, un vuoto coperto solo dalla musica e da panini ingoiati senza alzarmi dal piano. Cinquanta chili in un anno. Scoppiavo. E scoppiò il cuore”. Nel 2006 durante una visita in ospedale, precipita improvvisamente in uno stato di coma lieve e finisce sotto i ferri: “Muoio e mi trovo davanti a un bimbo con una clessidra: “Hai quindici minuti per decidere il tuo destino”. Sono un pianista, dico. E lui: “Sarai un pittore, ti chiamerai Marck Art”. Era un angelo. Attorno tanti altri, bellissimi…”, ha raccontato Marck Art al Corriere della Sera. Al suo risveglio chiede una tavolozza e dei colori per dipingere: due ore dopo finisce la sua prima opera “La Scarpa” e 12 mesi dopo inizia a dipingere senza sosta. Il giornalista Carmelo Sardo ha raccontato la sua storia nel libro “L’arte della salvezza. Storia favolosa di Marck Art”.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Ambrosio, ex marito Eva Grimaldi/ Gli ex Lele Mora e Vittorio SgarbiEva Grimaldi e l'infanzia difficile/ “Ero balbuziente, dislessica e molto povera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA