Marco Alabiso, ex cavaliere UeD/ “Perché è finita con Ida? Lei ama ancora Riccardo”

Marco Alabiso, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è stato intervistato da PiùDonna. Nel corso della lunga chiacchierata ha parlato di Ida Platano con cui ebbe una breve frequentazione prima che la dama decidesse di accettare l’invito a cena di Riccardo Guarnieri, dopo la quale i due si sono detti addio per sempre. L’ex cavaliere ha spiegato i motivi per cui ha lasciato il programma di Maria De Filippi: “Non sono più a Uomini e Donne perché ero andato per Ida. Avendo lei scelto Riccardo, mio malgrado ho dovuto andarmene. Se qualcuno mi avesse chiesto di restare sarei rimasto volentieri”. Marco e Ida nel corso della loro prima uscita, si sono baciati, ma la loro frequentazione ha avuto breve vita: “È finita perché lei ama ancora Riccardo e quando lui ha cominciato a mettersi in mezzo alla nostra storia lei ha cominciato a cambiare anche carattere. Si è avverato quello che pensavo, cioè che lei avesse ancora intenzione di provarci con lui”.

Dopo il bacio tra Marco Alabiso e Ida Platano, immortalato dal web, Riccardo Guarnieri ha iniziato a mettersi in mezzo: “Da lì sono cominciati gli scontri e io ho iniziato ad attaccarlo pesantemente perché volevo metterlo al suo posto. Esagera, vuole fare la star. Non ci siamo mai chiariti perché lui non affronta le persone faccia a faccia… Lui è bravo solo davanti le telecamere”, ha detto l’ex cavaliere sulle pagine di PiùDonna. Marco Alabiso ha capito che tra Ida e Riccardo c’era qualcosa di più perché anche se frequentavano altri, continuavano sempre a intervenire nelle rispettive conoscenze: “Poi si sono messi a ballare insieme, si punzecchiavano a vicenda, ma solo per riavvicinarsi. Anche quando Ida usciva con me lui voleva sapere tutto. Dove andavamo, che avremmo fatto”.

