Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ Lei: “E’ fuori dal comune perché..”

Federica Panicucci sempre più felice al fianco di Marco Bacini

Dopo la storia d’amore con Dj Marco Fargetta, nel 2015 Federica Panicucci ha ritrovato l’amore al fianco dell’imprenditore Marco Bacini, suo attuale compagno. Il classe 1976, lavora nel campo della moda, possiede una catena di negozi in giro per il mondo e vanta parecchie collaborazioni importanti con personaggi noti, come Chiara Ferragni. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta“, ha raccontato la conduttrice a Chi a proposito della sua storia “nuova” storia d’amore, che va avanti ormai da sette anni.

Federica Panicucci, incidente stradale con Marco Bacini e figli/ "Ruota scoppiata..."

Federica Panicucci sul compagno Marco Bacini: “E’ una persona fuori dal comune, un uomo di altri tempi”

Come dicevamo, Marco Bacini è molto attivo del settore moda. Prima di conoscere Federica Panicucci, il suo profilo social era prevalentemente dedicato al lavoro. Ma da quando la conduttrice è entrata nella sua vita i post in sua compagnia si sono moltiplicati. La prima volta che sono stati pizzicati insieme, risale all’inaugurazione di un negozio di Marco. Da quel momento non si sono più nascosti. “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio“, ha spiegato orgogliosa Federica in occasione di una intervista rilasciata nei salotti di Verissimo.

