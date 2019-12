Marco Bacini, compagno Panicucci/ Il matrimonio potrebbe migliorare il loro rapporto

Marco Bacini, il compagno di Federica Panicucci, sarà presente al grande appuntamento di fine anno su Canale 5, Capodanno in Musica. L’imprenditore milanese seguirà da vicino la propria donna nello speciale Capodanno realizzato da Mediaset. Andiamo quindi a scoprire qualcosina in più sul milanese classe 1976, che opera nella moda e conta diversi negozi in giro per il mondo. Marco Bacini vanta diverse collaborazioni con personaggi molto importanti nel mondo dello spettacolo, tra cui la fashion blogger ed influencer Chiara Ferragni. Insieme alla sua attuale compagna, Federica Panicucci, ha realizzato le magliette Let’s Bubble. Come imprenditore opera anche nel campo dello spettacolo, ma anche nella comunicazione e dei media. La moda è la sua vera passione, una passione che traspare nella sua azienda: la MB Management.

La vita privata e social di Marco Bacini, il compagno di Federica Panicucci

Circa 100.000 follower su Instagram, Marco Bacini non nasconde la propria vita privata sui social, anzi. Insieme alla sua compagna Federica Panicucci mostra tutte le sue passioni, la più grande quella per auto di lusso come si evince dalle tante pubblicate sulla propria pagina: dalla Lotus Evora 400 alla Bentley Bentayga passando per Ferrari California, Lamborghini Huracan, Lotus Exige e Ferrari 430. In una intervista a Chi la Panicucci ha parlato con grandissimo entusiasmo della sua relazione con Marco: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”. A proposito di chiavi giuste, Marco pensa che il matrimonio potrebbe migliorare ulteriormente il loro rapporto e a Verissimo aveva confessato i suoi desideri: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo. Federica è una donna straordinaria e fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”.

