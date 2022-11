Marco Baldini “Fiorello? Gli ho fatto una cosa imperdonabile”/ “Hanno paura e mi chiudono le porte”

Marco Baldini e il rapporto con Fiorello

Marco Baldini, in una lunga intervista rilasciata al podcast «One More Time» che martedì sarà visibile anche su Youtube, oltre a parlare della ludopatia svelando particolari inediti su quel periodo vissuto, si è soffermato anche sul rapporto con Fiorello. Per anni, Marco Baldini e Fiorello hanno formato una coppia artistica solida, affiatata e molto amata dal pubblico. Un sodalizio professionale che si è interrotto quando Baldini ha affrontato i problemi economici.

Marco Baldini "Ludopatico? Fingevo, problemi con malavita"/ "Ho rischiato di morire"

Da quel momento, Baldini e Fiorello non hanno più avuto rapporti e non hanno più lavorato insieme. Oggi, a svelare nuovi dettagli su quello che è successo tra i due è stato lo stesso Baldini nel corso della lunga chiacchierata fatta con Luca Casadei a cui ha svelato di aver fatto una cosa imperdonabile.

Le parole di Marco Baldini su Fiorello:”ho detto peste e corna di Fiorello e lui non me lo ha perdonato”

«Fiorello che tra poco riprende “Viva Radiodue” giustamente non mi ha chiamato perché quello che gli ho fatto è imperdonabile: in una intercettazione ho detto peste e corna di Fiorello e lui non me lo ha perdonato, assolutamente con ragione. Purtroppo io in quel momenti stavo così male che avrei parlato male di chiunque, davo sempre la colpa agli altri. La verità è che la colpa è sempre stata solo mia, lui è stato un compagno eccezionale», ha ammesso Marco Baldini.

Marco Baldini “Figlio a 61 anni? Una benedizione”/ “Ecco come l'ho saputo”

«Sai quante cose ancora avremmo potuto fare insieme? Del resto neanche io mi richiamerei. Chi si fida più! La gente pensa: sarà cambiato davvero? Hanno paura e mi chiudono le porte. Ecco gli strascichi di cui parlavo prima. La mia (vecchia) fama non mi molla e non mi consente di vivere come vorrei», ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Blitz anti usura a Palermo: Marco Baldini fra le vittime/ Debito di 60k per showman

© RIPRODUZIONE RISERVATA