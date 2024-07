Marco Baldini choc: “È il periodo peggiore della mia vita”/ “Il gioco d’azzardo non c’entra, è il passato”

Marco Baldini si sfoga su Facebook e ammette di star vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita

Marco Baldini è il protagonista di uno sfogo inaspettato che ha sollevato la preoccupazione dei fan, riversatasi in forma di commenti social. Anche perché lo sfogo dello speaker radiofonico è arrivato attraverso il suo profilo Facebook, dove nelle scorse ore Baldini ha ammesso: “Inutile nascondersi dietro un dito, questo per me è forse uno dei periodi peggiori che ho passato in vita mia“. Baldini, a cui piace avere un contatto diretto con i suoi utenti social, ha chiarito che effettivamente questo suo malumore “traspare da ciò che scrivo ma essere me stesso è sempre stata una mia regola base per comunicare e dunque se in questo momento sto così si vede e si sente.”

Per Marco Baldini la cosa più importante è “essere se stessi, sempre e comunque.” Motivo per il quale ha voluto rendere i suoi follower partecipi di questo momento per lui molto complicato che, tuttavia, come tiene a precisare a un fan, non dipende da suoi ben noti vizi: “Il gioco ormai appartiene al passato. Inutile pentirsi di ciò che non ti appartiene più.”

Marco Baldini replica ai fan: “Devo risolvere alcune cose importanti prima di tornare a lavoro”

Marco Baldini ha tuttavia chiarito che questo sfogo social non vuole essere un “piangermi addosso o impietosire qualcuno perché qua l’unico aiuto che ti danno è un like.” Lo speaker non cerca supporto, perché “ognuno ha i suoi problemi e l’unica regola che esiste è che se ti serve una mano la trovi alla fine del tuo braccio.” Leggendo lo sfogo di Baldini, c’è chi allora lancia l’idea di fare una colletta che gli permetta di tornare a lavorare, magari in una web radio. Idea alla quale lo stesso Baldini risponde: “Prima di tornare al lavoro devo per forza risolvere alcune cose importanti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA