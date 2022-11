Marco Bellavia e Raz Degan, ex Paola Barale/ “Quella storia non doveva iniziare…”

Marco Bellavia: la storia d’amore con Paola Barale

Paola Barale, ospite a Oggi è un altro giorno, ha avuto una relazione con Marco Bellavia, l’ex gieffino, dal 1992 al 1995. L’ex conduttore di Bim bum bam, in una recente intervista al settimanale Chi, ha ricordato la loro storia d’amore: “Ai tempi io facevo Bim Bum Bam e lei era con Mike alla Ruota della Fortuna. Con Paola siamo stati benissimo ed eravamo belli. Purtroppo dopo qualche anno la storia è finita, eravamo piccoli e volevamo fare altre esperienze”. Bellavia ha anche voluto precisare i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione: “I maligni dicevano che lei mi aveva mollato perché era diventata troppo famosa per stare con me, però è una grande falsità. Pensate che dovevamo sposarci… Pochi anni dopo invece ha sposato Gianni Sperti. Però posso dire soltanto cose belle su di lei”. Sulle pagine di Novella 2000 Tony Toscano, agente di Bellavia, ha rivelato che Paola Barale ha contatto l’ex fidanzato dopo quanto successo al Grande Fratello Vip 2022.

Gianni Sperti, ex marito Paola Barale/ "In comune la danza? Per quello mi ammoscia"

Paola Barale: “Raz Degan? Il grande amore della mia vita”

Dopo il matrimonio con Gianni Sperti, Paola Barale è stata legata (tra alti e bassi) al modello Raz Degan, con cui ha fatto coppia fissa dal 2002 al 2008. In seguito c’è stato un ritorno di fiamma, ma nel 2015 è tutto finito: “Credo che più di tutto ci abbia unito la passione, passione per chi eravamo. Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato. Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita, ad un certo punto. Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e colore”, ha scritto la conduttrice su Facebook annunciando la fine della loro storia d’amore. Anni dopo, intervistata dal settimanale F, Paola Barale ha ammesso di aver sofferto molto per la fine della relazione con il modello israeliano: “Lui è stato il grande amore della mia vita, ma non è bastato… Fra adulti, non c’è alcun bisogno di mentire, specialmente dopo tanti anni. “Se avessi dato retta alla ragione, quella storia non sarebbe nemmeno dovuta iniziare”.

LEGGI ANCHE:

Paola Barale e Roly Maden, Ballando con le Stelle/ Niente svolta sexy, il pubblico la bocciaMarco Bellavia, notte con Pamela Prati al Grande Fratello vip 2022?/ La decisione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA