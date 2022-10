Marco Bellavia, messaggio a Pamela Prati al GF Vip: “Non vedo l’ora di rivederti”/ Lei: “Ha il suo fascino…”

Pamela Prati e Marco Bellavia: nascerà un amore dopo il GF Vip? Dediche a distanza

Pamela Prati e Marco Bellavia: c’è davvero la possibilità che nasca un amore fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip? All’inizio della loro avventura sembrava stesse nascendo una simpatia ma quanto poi accaduto ha spezzato questo rapporto sul nascere. Eppure sembra che questo legame continui ad esistere anche ora che i due si sono separati. La Prati, in un confessionale, ammette infatti che lei e Marco sono anime affini, che si riconoscono perché simili.

“Lui ha il suo fascino, – ha ammesso la Prati nel confessionale che viene mostrato in diretta al Grande Fratello Vip – ce l’ha e questa sera ha fatto vedere la sua dolcezza e la meraviglia di papà che è di questo figlio dolcissimo che tra l’altro gli somiglia molto: educato e timido.”

Marco Bellavia, il messaggio per Pamela al GF Vip

Alfonso Signorini svela poi in diretta che c’è per lei proprio un messaggio da parte di Marco Bellavia: “Non vede l’ora di rivederti”, e aggiunge “Mi ha chiesto che, quando verrà in studio, vuole avere solo un momento con te”, “E io lo aspetto” ha replicato felice la Prati. Che sia l’inizio di un rapporto speciale tra i due?

