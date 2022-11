Marco Bellavia sogna da anni Pamela Prati/ Spunta il messaggio privato pre-Gfvip

Grande Fratello vip 2022, Marco Bellavia corteggiava Pamela Prati anche prima del reality: la prova é social

Si é ritirato dal Grande Fratello vip 2022, eppure Marco Bellavia continua a stare al centro del gossip per la frequentazione intima avviata nel reality con Pamela Prati. Oltre il sostegno dei telespettatori che da mesi fanno il tifo per l’ufficializzazione della possibile coppia vip, tra le critiche web dei detrattori c’é chi taccia almeno uno dei due vipponi, in particolare Marco Bellavia, di fingere un interesse verso l’altro, per accaparrarsi consensi e visibilità. Ma al contrario, l’ormai ex gieffino corteggerebbe da anni la star mora uscente del Grande Fratello vip 2022, come riprende in queste ore Blogtivvu sulla base dello screen di un messaggio in direct via social destinato da Marco Bellavia a Pamela Prati il 4 gennaio 2016, dopo che lui ha battuto like ad una foto da lei postata via social.

“Bella che sei… sempre più bella- si legge tra le righe del curioso messaggio che Marco Bellavia destinava alla showgirl e che una pagina social ha condiviso online, -. Ci siamo conosciuti anni fa a Mediaset. Ora sei il top, complimenti! Volevo dirtelo”.

Pamela Prati e Bellavia pronti a chiarire la natura del loro rapporto?

Un messaggio a cui, però, Pamela Prati non avrebbe mai replicato, almeno non via messaggeria social. Solo attraverso l’incontro avvenuto nella Casa più spiata d’Italia del Grande Fratello vip 2022, Marco Bellavia sarebbe riuscito a conquistarsi le attenzioni della sua crush popolare. La cotta che vincolerebbe Marco Bellavia e Pamela Prati agli occhi dei fan dei ex Grande Fratello vip fa sognare gli utenti del web, complice anche lo screen del messaggio privato emerso online in queste ore.

“Mi hanno mandato questo screen in dm, io me la sto facendo sotto, lui sul serio ha messo like alla foto e subito dopo le ha scritto” si legge tra i messaggi entusiasti dei fandom della possibile coppia vip, che ha diffuso lo screen rivelatorio. Che i diretti interessati, Pamela Prati e Marco Bellavia, possano chiarire ai fan il loro status sentimentale?

