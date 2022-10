Marco Bellavia torna al GF Vip il 10 ottobre?/ Confronto per la Giornata Mondiale della Salute Mentale…

Marco Bellavia: quando il confronto con i concorrenti del Grande Fratello Vip?

Sabato 1° ottobre, Marco Bellavia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022. Nella puntata andata in onda lunedì 3 ottobre sono stati presi alcuni provvedimenti, tra cui la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto flash che ha portata all’eliminazione di Giovanni Ciacci. Anche l’ex conduttore di Bin Bum Bam ha assistito alla puntata e ha deciso di scrivere una lettera in cui racconta i propri pensieri e motiva la sua sofferta ma necessaria decisione di lasciare la Casa. Nella puntata di ieri sera, le toccanti parole di Marco Bellavia sono state lette ai vip. Alla fine della sua lettera, Marco annuncia che tornerà nella casa del GF Vip per un confronto con loro: “Presto ritornerò a guardarvi negli occhi per un confronto sereno. C’è bisogno di dialogare, di condividere, se guardandoci negli occhi qualcuno li abbasserà non sarà colpa mia”.

Giornata Mondiale della Salute Mentale, 10 ottobre

Lunedì prossimo 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health Day), istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale. Per il 2022 è stato scelto il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale”. Anche Alfonso Signorini nella diretta di ieri sera ha ricordato: “Nel nostro Paese non si parla mai di depressione, della solitudine e del senso di vergogna legata alla depressione. Lunedì sarà la giornata mondiale della sanità mentale, è importante approfittare del nostro strumento per parlare del disagio, della mancanza di aiuto, di dialogo”. In molti si chiedono se il confronto tra Marco Bellavia e gli altri vip avverrà proprio nella puntata di lunedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, per sensibilizzare ulteriormente sul tema.

