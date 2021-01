Marco Bocci/ Tutte pazze per il suo John di Made in Italy (anche Francesco Monte)!

Marco Bocci ospite a C’è Posta per Te insieme a Giulia Michelini

Marco Bocci è reduce del successo di Made in Italy, la fiction che lo vede protagonista in onda su Canale5, ma all’epoca della registrazione di C’è Posta per Te, non vi era ancora nessun programma certo per lui. Questa sera lo vedremo nascosto dietro la famosa busta del programma di Maria de Filippi ma non sarà da solo bensì accompagnato da quella che possiamo ufficialmente definire la sua ‘compagna’ televisiva, Giulia Michelini. I due hanno dato vita insieme all’adorata coppia macina ascolti Calcaterra-Rosy Abate e questa sera avranno modo di rimettere insieme i pezzi per la gioia del pubblico che potrà rivederli insieme ma anche di chi li ha mandati a chiamare per fare una gradita sorpresa al protagonista della storia. Quale sarà il suo ruolo stasera?

Tutte pazze per il suo John di Made in Italy (anche Francesco Monte)!

Quello che è certo è che i fan di Marco Bocci questa settimana hanno messo da parte il rude e materiale Calcaterra di Squadra Antimafia a favore del sognatore John, il protagonista della nuova fiction Made in Italy in cui l’attore sta provando a cancellare i ricordi di quello che era per il pubblico di Canale5. Lo stesso ruolo ha conquistato anche Francesco Monte che sui social ha ammesso di aver visto la serie già su Amazon divorando gli episodi e complimentandosi con Marco Bocci per la sua ottima performance: “Già divorata su Amazon! Grande Marco”, ricevendo un cuoricino da parte di Laura Chiatti. Ma l’attore non si ferma mai e messo da parte il successo su Canale5, è già pronto a conquistare il pubblico di Sky con un altro film. Lui stesso ha scritto: “#calibro9 Ci siamo ragazzi. Dal 4 febbraio disponibile su Sky”.



