Marco Carta dimentica il furto di magliette/ Foto: “dopo una grande tempesta…”

Marco Carta dimentica il furto di magliette di cui è stato, suo malgrado protagonista, con un concerto nella sua Sardegna. Dopo tante polemiche, il cantante sardo torna a fare quello che ama di più. A Perfugas, in provincia di Sassari, Marco Carta si è esibito davanti alla propria gente portando a casa l’affetto di tutti i presenti che, oltre a cantare i suoi più grandi successi, gli hanno dimostrato affetto e sostegno riempiendo d’amore il cuore di Marco. “Grazie gente.. Siete stati come un arcobaleno dopo una grande tempesta per me. Vedervi in migliaia mi ha fatto sentire tutto l’amore che c’è..”, ha scritto il cantante pubblicando una foto di una sereta che lo ha ripagato della sofferenza dell’ultimo periodo.

MARCO CARTA DIMENTICA IL FURTO DI MAGLIETTE: IL RINGRAZIAMENTO AI FAN

Gli utimi mesi non sono stati facili per Marco Carta che ha dovuto fare i conti con il giudizio della gente dopo il furto di magliette alla Rinascente di Milano avvenuto lo scorso 31 maggio e per il quale è stato fissato il processo per il prossimo 20 settembre. Tanti i commenti negativi che lo hanno fatto soffrire come ha spiegato lui stesso a Manila Gorio per il suo nuovo progetto Esclusivo.tv. “Mi hanno ferito molte cose a livello umano, cose inenarrabili da dire in televisione. Quando incontro le persone per strada vedo solo gente che mi sorride, gente bella. Ci cono due mondi: Instagram e quelli per strada. […] Mi sono sentito carne da macello, la parola giusta è resistere. Devo resistere”, ha detto il cantante che ieri, durante il concerto, si è sentito nuovamente amato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA