La prima parte della puntata odierna de La Volta Buona è stata ampiamente dedicata al Festival di Sanremo 2025; quello che sarà, i cantanti in gara, e tanti retroscena con ospiti che hanno avuto modo di calcare il palco dell’Ariston come Marco Carta. Il cantante che vinse la kermesse nel 2008 non parteciperà alla prossima edizione, come da lui raccontato, ma ha colto l’occasione per rivelare un retroscena riferito alla sua partecipazione.

Marco Carta: chi è, carriera e vita privata/ É fidanzato? “C’è una persona al mio fianco...”

Marco Carta ha introdotto il discorso sul Festival di Sanremo 2025 sottolineando la necessità di un maggiore bilanciamento. A suo dire, la kermesse dovrebbe accogliere non solo coloro che vivono la cresta dell’onda ma anche chi potrebbe giovare delle luci della ribalta che la competizione canora può garantire. “Sanremo è capace di darti una luce incredibile…”. L’ex vincitore di Amici ha poi raccontato un particolare retroscena risalente ai tempi della sua partecipazione e vittoria.

Marco Carta: “La morte di mia madre è stata come un abbandono”/ “Non ho potuto salutare mia nonna…”

Marco Carta a ‘spiazza’ Caterina Balivo a La Volta Buona: “Questa cosa è davvero brutta…”

“In quel momento storico è vero che avevo un fortissimo televoto ma alle spalle avevo un pregiudizio incredibile, come tutti i ragazzi che venivano da un talent. Questa cosa è stata sdoganata nel tempo, lo dice anche Maria De Filippi; i colleghi nemmeno mi guardavano, era quasi una vergogna venire da un talent…”. Questo il racconto di Marco Carta sul dietro le quinte della vittoria al Festival di Sanremo nel 2008, parole che hanno sorpreso la stessa Caterina Balivo: “E’ veramente brutta questa cosa che stai raccontando…”.

Chi è Luca, nuovo fidanzato di Marco Carta/ “Custodisco gelosamente la persona al mio fianco…”

Luca Dondoni, in collegamento con La Volta Buona, ha sostanzialmente confermato le parole di Marco Carta: “E’ vero, è arrivato come il vincitore di Amici e che quindi era quasi fuori gara per il televoto e che avrebbe vinto solo per la sua fanbase. Ai tempi si era meno abituati ai talent, poi ne sono arrivati altri che hanno dimostrato quanto avesse valore il talento, le canzoni”.