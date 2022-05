Marco Carta e il fidanzato Sirio si sono lasciati?/ Un messaggio scatena il gossip…

Marco Carta e l’amore con Sirio

Marco Carta, dal 2013, vive una splendida storia d’amore con il fidanzato Sirio. Una storia vissuta, inizialmente, con estrema riservatezza e che, con il tempo, è stata confermata dallo stesso artista. Insieme dal 2013, Carta ha ufficializzato la storia con una foto social che ha letteralmente fatto impazzire tutti. Sereno e innamorato, nel 2021, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Carta non aveva nascosto il sogno di sposarsi e di avere dei figli.

«Mi piacerebbe molto sposarmi, e di certo lo farò. Prima, però, vorrei si esaurisse l’emergenza sanitaria. Vorrei ricordarmi il giorno delle mie nozze per tutta la vita, festeggiare con gli amici e una serenità che sia vera e totalizzante», aveva dichiarato il cantante. Una storia importante che, però, starebbe attraversando una fase delicata.

Marco Carta e il fidanzato Sirio: amore finito?

Marco Carta che oggi, sabato 21 maggio, compie 37 anni, è in crisi con il fidanzato Sirio? A scatenare il gossip sulla storia d’amore del cantante è stato un messaggio pubblicato tra le storie di Instagram dallo stesso Sirio. “Puoi raccontare tutte le verità che vuoi ma tutto quello che mi hai fatto lo sappiamo” ha scritto Sirio tra le storie del suo profilo Instagram senza taggare nessuno.

Un messaggio che, tuttavia, ha attirato l’attenzione di Amedeo Venza che l’ha ripubblicato tra le proprie storie di Instagram scrivendo: “Marco Carta avrebbe tradito il fidanzato Sirio?”. Nessun commento, per il momento, da parte di Marco Carta. Per il momento, dunque, non si sa nulla della storia d’amore di Carta e il gossip è solo un’indiscrezione non confermata.

