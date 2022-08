Marco Carta: “La vittoria a Sanremo? Avevo una febbre da cavallo”/ Il retroscena: “Stavo malissimo e…”

Marco Carta e il retroscena sulla vittoria a Sanremo

Marco Carta si racconta a Roberta Capua nel corso della puntata di Estate in diretta in onda il 4 agosto 2022 su Rai1. Il cantante torna in scena con un nuovo brano, Sesso romantico, dopo due anni di assenza causati dallo scoppio della pandemia di Covid. “Come l’ho vissuta? Non benissimo, – ammette lui – il fatto di non poter lavorare, non poter stare a contatto con il pubblico non era facile, anche perché non si poteva mettere una pezza: o lavori o non lavori.”

Sullo schermo vengono poi mandate le immagini della vittoria di Marco Carta al Festival di Sanremo 2009, che ancora oggi hanno su di lui un certo effetto. Marco, però, ammette che quella sera non era al meglio delle sue forze: “Io non ricordo niente di quella sera, solo una grande emozione, una febbre da cavallo l’ultima sera, tant’è che ho cantato malissimo, ero affaticatissimo.”

Marco Carta ricorda la nonna scomparsa: “Mi ha insegnato tanto”

Marco Carta ricorda di aver davvero compreso di aver vinto Sanremo la mattina dopo la vittoria: “Una cosa però è chiara: la mattina mi sono svegliato e ho visto subito il leone d’oro perché l’ho messo davanti a me.” L’argomento cambia e Marco racconta il rapporto con la sua famiglia, ricordando la nonna che non c’è più: “Quando le persone non ci sono più rimane un silenzio, nonna mi ha insegnato tanto, tanti valori col suo pugno di ferro avvolto dal cotone. Lei era molto orgogliosa di me, del fatto che fossi riuscito a diventare un cantante nonostante fossi partito da zero.”

Infine una battuta sul suo nuovo singolo ‘Sesso romantico’: “Il sesso collegato al cuore è quella roba lì che è fatta in maniera dolce, intelligente e non volgare. Quando ci sono i sentimenti in ballo non si deve avere paura di avere qualcosa da perdere.”











