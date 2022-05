Marco Cucolo/ Fidanzato di Lory Del Santo: “ho rischiato di perdere i miei gemelli”

Marco Cucolo torna sull’Isola dei Famosi 2022

Marco Cucolo ha scatenato i commenti dei fan de L’Isola dei Famosi 2022 sui social network. Il compagno di Lory Del Santo ha scatenato le risate dei naufraghi e i commenti di qualche perbenista che ha voluto sottolineare come le sue parole fossero un po’ fuoriluogo. Marco aveva avuto un brutto incidente con un palo durante le ultime prove, una cosa che però ha preso con grandissima ironia, specificando: “Ora va tutto bene a parte i gioielli che ho rischiato di non portare a casa”. Con queste parole il fidanzato di Lory Del Santo ha divertito tantissimo il pubblico social e non solo, anche se c’è chi ha confuso le sue affermazioni che andavano prese con un po’ di ironia.

Estefania Bernal/ Addio all'Isola vicino? Web attacca "Falsa": 'colpa' di Roger

Non sono mancate, infatti, delle polemiche social. D’altronde i personaggi dello spettacolo ne sono consapevoli, soprattutto quando partecipano a programmi così seguiti, che vanno incontro a polemiche al minimo scivolone. Questa volta però è davvero difficile anche solo parlare di scivolone perché di certo le sue parole erano meno forti di quanto potessero sembrare solo leggendole.

RED CANZIAN/ “Stefano D’Orazio? I grandi amori e le grandi amicizia non muoiono mai”

Marco Cucolo, il sacchetto di dolci a L’Isola dei Famosi

Tornato da qualche giorno a Playa Rinovada, Marco Cucolo procede il suo percorso senza grandi slanci a L’Isola dei Famosi 2022. Insieme a Carmen Di Pietro, Roger Balduino ed Edoardo Tavassi, Marco può mangiare un sacchetto di dolci grazie a Lory, a cui lo Spirito dell’Isola chiede di valutare il percorso di ogni compagno dando un voto da uno a dieci. Di conseguenza sono condannati al digiuno Nicolas e Estefania. Nel corso della serata di venerdì 27 maggio i naufraghi devono scontrarsi in una prova che li mette uno scontro l’altro, divisi per uomini e donne. Il vincitore di ogni prova manderà uno dei suoi avversari in nomination. Dopo la manche delle donne che vede vincitrice Maria Laura, è la volta degli uomini. Devono affrontare una prova di resistenza e concentrazione: i primi a cedere sono Edoardo e Marco Cucolo. Restano Marco Maccarini e Nicolas, che riesce a vincere e manda in nomination proprio Maccarini. Durante la nomination Marco vota Pamela, come Carmen e Mercedesz. Alla fine vanno in nomination Lory, Estefania, Maria Laura, Marco Maccarini e Nick. Marco Cucolo invece prosegue la sua permanenza sull’Isola dei Famosi.

Rosanna Banfi e Walter Zagaria figli Lino Banfi/ Sulle orme del padre: il tumore e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA