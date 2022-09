MARCO DE BENEDETTI, MARITO PAOLO FERRARI/ “Matrimonio dopo 6 mesi”. Poi la proposta…

Marco De Benedetti e Paola Ferrari, l’inizio di un grande amore

Paola Ferrari si racconta per la prima volta nel salotto di Oggi è un altro giorno insieme al marito Marco De Benedetti, in collegamento con lo studio da New York. “Mi ero lasciata da poco con un bello che non balla. Volevo stare da sola e, invece, Alba Parietti mi ha portata a questa cena dove ho conosciuto Marco. Lui fa parte di una famiglia importante ed io non sognavo il principe azzurro. Avevo paura di essere chiusa in una gabbia dorata, cosa che poi è accaduta, ma grazie all’intelligenza di mio marito ne sono uscita”, racconta Paola a Serena Bortone prima di vedere il marito Marco in collegamento. “E’ la prima volta in trent’anni che appare”, dice poi.

“Non essendo un grande appassionato di calcio non la conoscevo e quindi mi ha colpito lei come persona. C’è stato subito un click da parte mia. Lei se la tirava un po’, ma poi è crollata anche lei”, dice poi Marco. “A me avevano detto che era uno sciupafemmine tremendo e che dopo sei mesi mi sarei ritrovata a piangere e, invece, dopo sei mesi ci siamo sposati”, svela la giornalista che poi chiede al marito di organizzare una grande festa in occasione del trentesimo anniversario. “Ci siamo sposati con sei persone. Al trentesimo anno, se saremo ancora qui, organizziamo un grande wedding” dice ancora. “Promesso”, risponde il marito Marco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Marco De Benedetti, chi è il marito di Paola Ferrari: come si cono conosciuti?

Marco De Benedetti è il marito di Paola Ferrari. I due stanno insieme da vent’anni e formano una delle coppie dello showbiz più longeve di sempre. L’imprenditore è nato il 9 settembre 1962 a Torino. Conseguì la laurea nel 1984 in Storia ed Economia alla Wesleyan University, nel Connecticut. Dopo tre anni conseguì il Master in Business Administration alla Wharton Business School di Philadelphia. Marco De Benedetti iniziò a New York l’apprendistato nel mondo della finanza alla Wesserstein Perella, iniziò poi ad occuparsi di marketing alla Procter&Gamble. Nel 1990 lavorava alla Olivetti, il padre era uno degli azionisti e presidenti della nota società. Gli fu affidata nel 1992 la responsabilità delle attività delle telecomunicazioni del gruppo, soprattutto di Infostrada. Dal 1999 al 2005 è stato alla guida di Tim.

Marco De Benedetti e Paola Ferrari si sono sposati nel 1997 e dalla loro unione sono nati due figli, Alessandro e Virginia. Il primo incontro è avvenuto ad una cena dove la giornalista sportiva era arrivata in compagnia di Alba Parietti. In un’intervista, Paola Ferrari aveva infatti rivelato: “Se sono felicemente sposata lo devo a lei. È una mia cara amica da oltre trent’anni ed è proprio grazie a lei che ho conosciuto mio marito. È successo nel 1996: una sera, Alba è venuta a casa mia e mi ha pregato di accompagnarla a una cena con alcuni suoi amici e amici di amici. Io ero stanca, non avevo nemmeno voglia di uscire, ma lei ha insistito così che tanto che alla fine ho detto di sì. Ed è stato a quella cena che ho conosciuto Marco”.

Dopo essere convolati a nozze, Paola Ferrari e Marco De Benedetti hanno avuto due figli. I due erano intenzionati ad avere un terzo bambino e a ricorrere persino ad una madre surrogata. La Ferrari, infatti, ha subito una profonda depressione post partum dopo la seconda gravidanza e i medici le hanno sconsigliato di intraprenderne altre. Alessandro è nato nel 1998 ed è molto riservato tanto che sulla vita privata non è mai trapelato nulla. Nel 1999 nasce invece la secondogenita di Paola Ferrari, Virginia De Benedetti. Anche lei molto riservata, non si fa vedere spesso nel jet set e anche il profilo Instagram personale è privato.

Virginia è nata nel 1999 e a detta di molti sarebbe la copia della madre. Si nota infatti una grande somiglianza con le foto da giovane di mamma Paola nonostante i colori più mediterranei di eredità paterna. Sui social della giornalista non mancano alcune foto della più piccola di casa Ferrari-De Benedetti. La più recente risale all’aprile 2020 dove Virginia aiuta la madre per trucco e capelli prima di una diretta de La Domenica Sportiva in periodo di pandemia. Una scena di vita quotidiana che ci racconta un rapporto madre figlia solido e unito. La giovane mostra tutta la sua bellezza in modo pulito, acqua e sapone, in uno scatto rubato dalla Ferrari. Virginia vive da tempo a Londra dove ha studiato e frequentato fra le altre la The London School of Economics and Political Science, laureandosi nel 2020.











