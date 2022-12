Marco Della Mura, chi è?/ Il giovane cantante di Corigliano Rossano

Chi è Marco Della Mura

Il giovane Marco Della Mura sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 14 dicembre, di Oggi è un altro giorno insieme a Katia Ricciarelli. Marco è un ragazzino di Corigliano Rossano, dove vive con la sua splendida famiglia, seguito nel suo percorso da mamma Maria. “La mia passione nasce quando ero piccolo, in macchina con la mamma ho sentito una canzone di Massimo Ranieri e ho iniziato a canticchiarla. Poi ho incontrato Massimo Ranieri che mi ha detto: Vai a scuola di canti, che quando sarai pronto farai un duetto con me”, ha raccontato a TeleA1. Nel 2020 Marco ha vinto il contest “Andrà tutto bene” in collaborazione con il gruppo Facebook “in Quarantena senza Corona” di Mimmo Luzzi, un’iniziativa che ha visto coinvolti artisti italiani e tedeschi nel periodo del lockdown.

Marco Della Mura: il duetto con Katia Ricciarelli

A settembre Marco Della Mura ha avuto la possibilità di cantare insieme a Katia Ricciarelli. A Torre Santa Susanna in occasione del Gran Galà della Musica la soprano Katia Ricciarelli, accompagnata dal maestro Leonardo Quadrini, il professore Espedito de Marino ed il percussionista Andrea Saracino, ha deliziato il pubblico con “Non ti scordar di me”, “Memories”, “Un amore così grande” e “O sole mio”. Con l’artista hanno duettato giovani talenti provenienti da tutta Italia tra cui Marco Della Mura, che ha affiancato la Ricciarelli con la canzone “Granada”. “Desidero ringraziare vivamente la manager Maria Antonietta Calò, professionista attenta e sensibile che, fin dall’inizio, ha creduto fortemente nelle capacità di mio figlio e lo ha coinvolto in tutte le sue manifestazioni. Un ringraziamento sincero che le rivolgo perché è grazie a lei se oggi il talento di mio figlio è riconosciuto e apprezzato un po’ ovunque”, ha detto Maria De Marco, mamma di Marco, come rimporta Il Blog di Corigliano.

