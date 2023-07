Marco Ferrari “La Madonna appare a Paratico dal 94″/ “Ebbi il miracolo eucaristico dell’ostia”

Dopo la bufera mediatica sul caso dell’apparizione della Madonna di Trevignano, intervengono alla trasmissione Iceberg su Telelombardia numerosi esperti per parlare di questi fenomeni paranormali, apparentemente inspegabili. Un altro di questi casi, che va avanti da più di 30 anni è quello di Paratico, dove Marco Ferrari detto “il veggente” dice di ricevere costantemente messaggi divini da parte della Madonna, riferendo anche di apparizioni mensili e miracoli avvenuti di fronte ai suoi seguaci fedeli.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: incendi, bruciati oltre 51mila ettari da inizio anno

La prima volta, dice “Sono andato in estasi di fronte all’apparizione avvenuta come una fortissima luce“, “la vedo che si muove parla io l’ascolto e posso fare delle domande, come un normale colloquio“. E prosegue “Ho sempre chiesto alla Madonna di tenerci la mano sulla testa e di proteggerci e quindi, soprattutto in questo momento difficile, chiedo protezione per tutti“. A chi lo accusa di essere un mitomane, Ferrari risponde “in 30 anni non ho mai avuto riscontro economico o personale per queste apparizioni, ho sempre chiesto carità e bene per gli altri, e questa è la differenza tra me e Gisella di Trevignano“.

Francia, salta lo stop caldaie a gas entro il 2026/ Il governo rivedrà le scadenze

Marco Ferrari, “Ho ricevuto dalla Madonna il miracolo eucaristico dell’ostia a 19 anni”

La Chiesa non ha mai riconosciuto ufficialmente i fenomeni avvenuti a Paratico, tuttavia c’è stato sempre interessamento, ed il veggente sottolinea di essere anche stato visitato da psichiatri e medici, soprattutto per valutare la questione delle stigmate che dice di aver avuto per molto tempo “hanno verificato che queste ferite non erano autoinflitte, ma apparse dal nulla“.

Il primo segno raccontato da Marco Ferrari è quello avvenuto in occasione della prima apparizione, durante una festa di compleanno, quando all’età di 19 anni, partecipò ad un incontro di preghiera e gli si materializzò un’ostia direttamente in mano, di fronte a numerosi testimoni, in segno di miracolo eucaristico. “La Madonna ha continuato poi a mandarmi messaggi attraverso un angelo che codifica le sue parole, poi io le riferisco a tutti“. E per confermare l’accaduto afferma “Ci sono video e foto del miracolo, attualmente l’ostia è in custodia dal vescovo di Bergamo, che ricevette tantissime telefonate dai presenti che avevano visto esattamente cosa era successo“.

Luigi Mariani "Basta terrorismo da Co2"/ "Per ridurre emissioni servirà il nucleare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA