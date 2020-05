Marco Giallini/ Quel terribile incidente che lo lasciò in fin di vita

Pubblicità

In una recente intervista, Marco Giallini racconta di quando ebbe un terribile incidente in moto ed entrò in coma. Al suo risveglio andarono a trovarlo 3 attori del cast Romanzo Criminale ma lui, tanto era imbottito di farmaci, non li riconobbe. La sua carriera di attore non si ferma solamente al cinema ma è divenuto popolare anche in film per la tv e nelle serie televisive. È davvero uno dei più apprezzati attori degli ultimi anni, riuscendo ad interpretare ruoli che spaziano dal comico al genere drammatico. In tv è protagonista della serie Rocco Schiavone, che lo ha reso celebre per il suo burbero personaggio, con il carattere del quale, Giallini dice di rispecchiarsi.

Marco Giallini, la vita e la carriera

Marco Giallini, nato a Roma, è attore molto noto per i suoi ruoli interpretati in diversi film, per la maggior parte in ben riuscite commedie ma anche nelle parti più drammatiche. Ha iniziato la sua carriera di attore a circa 22 anni. Ha frequentato la Scuola di Arte Drammatica di Roma, La Scaletta; dopo diversi film, il suo trampolino di lancio è stato conoscere Marco Risi, il quale vedendolo recitare a teatro, gli ha dato una parte nel film L’ultimo Capodanno, nel 1998; in questa pellicola interpretava il ruolo del marito di Monica Bellucci. Fu Valerio Mastandrea a fare il nome di Giallini a Risi e quando questi lo vide recitare, si convinse e gli propose la parte. Inutile dire che Giallini accettò subito. Marco Giallini ha due figli adolescenti ma è rimasto vedovo nel 2011. Sua moglie Loredana è infatti deceduta a causa di una improvvisa emorragia cerebrale. Da allora dice di non essersi mai più innamorato di nessuna donna e di essere molto legato ai figli. L’attore ha partecipato a diversi videoclip di alcuni cantanti italiani, ben 3 volte in quelli di Max Pezzali e tra gli altri anche con Marina Rei, Luca Barbarossa, Alessandra Amoroso.



