Marco Ligabue a All Together Now/ Social in delirio per il fratello di Ligabue!

Marco Ligabue è tra i protagonisti di All Together Now, componente del “muro” di giudici, e la somiglianza con il fratello maggiore Luciano non è passata inosservata al popolo del web. Cantautore e chitarrista, il 49enne ha iniziato la sua carriera con il gruppo Little Taver & His Crazy Alligators, per poi collaborare in alcuni progetti legati all’attività musicale del fratello. Nel 2001 ha fondato il gruppo Rio, attivo fino al 2012, per poi proseguire la sua avventura da solita: il suo primo album risale al settembre 2013 ed è stato pubblicato con scopi benefici correlati. Il secondo cd da solista è uscito nel giugno 2015, mentre il terzo nel marzo del 2017. Ma non solo: Marco Ligabue è anche il testimonial ufficiale dell’associazione di volontariato dei City Angels ed è uno dei componenti della Nazionale Italiana Cantanti.

MARCO LIGABUE, SOCIAL IN DELIRIO PER IL FRATELLO DI LUCIANO

Insomma, una carriera ben distinta da quella dal fratello Luciano ma nonostante ciò è impossibile non pensare a lui: Marco Ligabue assomiglia molto all’interprete di Certe Notti e Una vita da mediano, sono centinaia i messaggi pubblicati suoi social network sul tema. Eccone una carrelata: «Ma Ligabue…è il Mini-Me di Ligabue?#AllTogetherNow», «Va bene tutto però pensare che Marco Ligabue è il figlio di Luciano Ligabue mi sembra esagerato! Luciano sarebbe diventato papà a 10 anni!», «Ma Ligabue ha sempre avuto questo fratello sosia oppure in realtà si è clonato?», «Nonna: – MA CHE C’È IL SOSIA DI LIGABUE? IO: – No è il fratello» e molti altri dello stesso tenore, senza dimenticare che per qualcuno è seriamente un imitatore di Luciano Ligabue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA