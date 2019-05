All Together Now, terza puntata/ Ospiti Giovanni Vernia e il musicista Paolo Jannacci

Il giovedì sera di canale 5 è dedicato alle famiglie amanti della musica, della spensieratezza e del divertimento. Oggi, 30 maggio, in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset, va in onda la terza puntata di All Together Now, il nuovo game show musicale che, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax sta conquistando il pubblico anche se gli ascolti hanno fatto registrare un lieve calo. Dopo l’ottimo debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share (After Show di 6 minuti: 1.047.000 – 16%), la seconda puntata ha portato a casa 2.759.000 spettatori pari al 15.3% di share (All Together Now After Show 1.264.000 – 17.7%) perdendo la sfida con Il commissario Montabano. La terza puntata andrà meglio?

All Together Now: Giovanni Vernia e il musicista Paolo Jannacci

Michelle Hunziker guiderà il muro dei 100 giurati che, capitanati da J-Ax giudicheranno le esibizioni dei concorrenti. A presentarsi davanti al muro, ogni settimana, sono persone normali che svolgono altri lavori, ma che hanno non solo la passione per la musica, ma anche una bellissima voce. In palio c’è il premio finale di 50mila euro. Nella scorsa puntata, a conquistare l’accesso alla semifinae che andrà in scena durante la quinta puntata di All Together Now sono stati Luca, Samanta, Gregorio, Matteo e Federica che hanno convinto il muro dei 100 giudici. Altri concorrenti, questa sera, cercheranno di fare lo stesso. La terza puntata, inoltre, sarà animata anche da ospiti speciali che sono il comico Giovanni Vernia e il musicista Paolo Jannacci.

All Together Now: come vedere il programma

La terza puntata di All Together Now può essere seguita in tv sintonizzandosi, a partire dalle 21.25, su canale 5. Il programma, però, è visibile anche in streaming su Mediaset Play di cui è disponibile il sito, l’app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart e tv abilitate. Mediaset Play, inotre, consente di recuperare la puntata dal giorno successivo nonchè rivivere i momenti più belli e divertenti di ogni puntata. Sui canali social del programma, poi, è possibile vedere anche contenuti esclusivi. All Together Now, inoltre, è associato a Radio 101 che è l’emittente radiofonica ufficiale della trasmissione di canale 5.



