Marco Loffredo e Silvia Lollino/ Chi sono i concorrenti di “Voglio essere un mago”

Chi è Marco Loffredo, concorrente “Voglio essere un mago”? “La scuola di magia per me è il gas”

“Voglio essere un mago” è il nuovo reality talent show di Rai2 dedicato alla magia e all’illusionismo. 12 aspiranti maghi sono pronti a contendersi la vittoria finale e tra questi c’è anche Marco Loffredo, 17 anni di Napoli. “Mi chiamo Marco, ho 17 anni e vengo da Napoli. Non ho mai preso un due di picche, mai l’ho preso a mai lo prenderò. Io con una ragazza la leggo e metto in pratica e non me ne scappa nemmeno una” – racconta il giovane napoletano nel video di presentazione. Parlando poi della magia e del suo essere mago ha rivelato: “fino ad oggi come mago non ho mai trovato un mago simile a me, forse perchè sono talmente pazzo da fare magie che vanno oltre i miei limiti. La scuola di magia per me è il gas”.

Marco Loffredo nella sua vita ha tre grandi passioni: la magia, le ragazze e la discoteca. E’ un ragazzo molto estroverso, grande appassionato di musica e fa l’animatore e il DJ. Non solo, ama anche la palestra e si prende cura del suo corpo tutti i giorni. Dal punto di vista magico si occupa di cartomagia, mentalismo ma anche fachirismo e per lui frequentare una scuola di magia sarebbe molto stimolante.

Chi è Silvia Lollino, concorrente "Voglio essere un mago"?

Tra gli aspiranti maghi di “Voglio essere un mago” c’è anche Silvia Lollino, 18 enne di Varese. La ragazza si è raccontata così nel video: “mi chiamo Silvia, ho 18 anni e vengo da Varese. Silvia significa selvaggia, non sono molto in linea con gli standard. Sono fuori dagli schemi, mi vesti come mi pare: non metto gonne, tacchi. Devo essere libera di salare e fare quello che voglio e non mi importa cosa dicono gli altri. Sono sempre stata un maschiaccio sin da piccola: mi arrampicavo sugli alberi, mentre le ragazze giocavano con le bambole”.

Non solo,Silvia Lollino è una ragazza sempre in movimento e sulla passione per la magia ha rivelato: “sono sempre una che è sempre in movimento, mia mamma dice che sono sempre per terra e mi faccio sempre male. Realizzare il mio sogno di fare magia è importantissimo perché è quello che voglio fare e anche se la maggior parte della gente che conosco crede che non è un lavoro vero, io voglio farlo. Sono sette anni che lotto”.



