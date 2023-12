Marco Maddaloni: “Mia moglie Romina? Un colpo di fulmine”/ “Uscivo da una storia di 5 anni e…”

Marco Maddaloni e la storia con la moglie Romina Giamminelli

Marco Maddaloni si lascia andare ad una confidenza sulla storia storia d’amore con Romina Giamminelli, la donna che gli ha rubato il cuore e con la quale ha formato una famiglia mettendo al mondo tre figli ovvero Giovanni (nato nel 2016) Giselle Maria (2018) e Pino (2020). Nel giardino della casa del Grande Fratello 2023, Marco racconta così alcuni dettagli del suo legame con la moglie Romina rispondendo alle domande di una curiosa Greta che si chiede come sia iniziata quella che sembra una storia d’amore da favola.

Maddaloni, così, svela di aver visto per la prima volta la moglie in fotografia in un momento particolare della sua vita. Dopo una storia durata cinque anni, aveva deciso di godersi la vita da single e a mostrardi la foto di Romina fu proprio una delle ragazze che stava frequentando in quel periodo.

Marco Maddaloni, le parole sulla moglie Romina

Quello di Marco Maddaloni per la moglie Romina fu un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo averla vista in foto, infatti, colpito dalla sua bellezza, decise di scriverle. “Ti ho vista in foto e non ho potuto esimermi dallo scriverti“, questo il testo del messaggio inviato dal campione alla donna che sarebbe poi diventata la moglie.

“Non mi rispose subito ma dopo circa venti giorni. Una volta ero all’estero per una gara e, in vista del ritorno, le scrissi un messaggio ma invia anche lo stesso messaggio ad un’altra ragazza ma lei lo sa. Le dissi che stavo tornando a Napoli e che mi sarebbe piaciuto vederlo e da lì abbiamo cominciato a vederci. Quando ci siamo sposati avevo già due figli”, conclude.











