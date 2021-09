Marco Masini/ Festeggia 30 anni di carriera all’Arena (Seat Music Awards)

Il prossimo 30 settembre 2021 Marco Masini festeggia i suoi 30 anni di carriera con un concerto-evento all’Arena di Verona. Sul palco del concerto, recupero del 20 settembre 2020, saliranno colleghi e amici di Masini, come: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza e Arisa. “Avrebbe dovuto svolgersi un anno fa, seguendo la pubblicazione dell’album di duetti ‘Masini+1’. Poi è arrivato il Covid e, nonostante lo slittamento tanti amici hanno (ri)confermato la loro presenza”, ha raccontato Masini in una recente intervista a Il Giorno.

MARCO MASINI/ "Francesco Nuti molto amato, riempimmo un Palasport per lui"

Il cantante fiorentino è molto emozionato per questa serata speciale: “Una notte del genere, non l’aspetto da due anni, ma da trenta. Anzi, da trentuno. Per questo vorrei dare vita a qualcosa di davvero speciale”.

Marco Masini: i 30 anni di carriera dell’artista fiorentino

Rispetto al disco “Masini+1”, sul palco del concerto del prossimo ci sarà anche Arisa, con cui lo scorso anno Marco Masini ha duettato al Festival di Sanremo su “Vacanze romane” dei Matia Bazar. “Perfino alcuni giocatori della Fiorentina mi hanno detto di essere pronti a darsi malati pur di esserci. Per il bene della maglia viola, li ho scongiurati di non farlo”, ha rivelato il cantante a Il Giorno.

Marco Masini/ "Lockdown drammatico. Il vaccino? Sono troppo giovane..."

Negli ultimi mesi Marco Masini ha anche scritto un brano per un piccolo concorrente della prossima edizione dello Zecchino d’Oro: “Scriverlo mi ha molto divertito, segnando un po’ la fine di quella crisi creativa in cui mi aveva fatto scivolare l’isolamento forzato della pandemia”, ha detto l’artista rivelando che anche Claudio Baglioni ha scritto un brano per la celebre kermesse canora di bambini.

LEGGI ANCHE:

Marco Masini/ Fidanzato dopo la rottura con Aurora Nardozzi? "Ho sofferto per amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA