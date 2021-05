Marco Masini/ Fidanzato dopo la rottura con Aurora Nardozzi? “Ho sofferto per amore”

Se i suoi successi musicali sono ben noti a tutti, meno lo è la vita privata di Marco Masini. Il cantante è sempre stato molto riservato in merito a ciò che riguarda la sua vita sentimentale e i suoi amori, anche se è nota la storia avuta dal 2011 al 2013 con la showgirl ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Aurora Nardozzi. Una relazione che si è conclusa per “incompatibilità caratteriale. – ha svelato qualche tempo fa Masini, per poi specificare la sua idea sull’amore – Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche. Poi, a una certa età, subentra la paura di restare soli.” Dopo Aurora, il cantante è stato poi paparazzato con una donna, nel 2014, per le vie di Firenze ma non si è mai saputa l’identità della fanciulla.

Marco Masini/ "Ognuno di noi va dietro ai caproni, siamo tutti pecore" (Verissimo)

Marco Masini: “Con qualche donna sono stato uno stronz*”

Ad Oggi Marco Masini pare sia ancora single. Il cantante non ha mai avuto figli, cosa poi spiegata attraverso le pagine del settimanale Diva e Donna: “con qualche donna sono stato uno str*nzo. – ha ammesso Masini, per poi ammettere che – anche io ho sofferto per amore. Un figlio non è arrivato ma, come per tutto nella vita, mi assumo le mie colpe”. Nel corso dell’intervista, Marco Masini, parlando dell’amore della sua vita, ha chiarito che: “oggi la donna della mia vita è la musica. Oltre a un angelo che non c’è più: mia madre”.

