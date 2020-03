Marco Masini live streaming su Instagram/ Diretta video: “Vaffanc*lo” Coronavirus

Marco Masini sarà in concerto live streaming su Instagram in diretta video da casa in questo periodo complicatissimo per il nostro paese, dove milioni di persone sono costrette a stare in casa. A partire dalle ore 21.00 andrà in scena uno show di circa due ore dal canale Instagram ufficiale dell’artista toscano. Prendendo in prestito uno dei brani più celebri dell’artista sarà il caso di dire “Vaffanc*lo” al Coronavirus, che ha costretto il Governo a prendere rigidissime precauzioni. Come sempre Marco Masini ha dimostrato di essere un uomo pronto a venire incontro al suo paese e a tendere una mano al suo pubblico nel momento del bisogno. Basti ricordare il Festival di Sanremo 2009 dove porto “L’Italia” brano che parlava, ben undici anni fa, di un momento molto difficile per il nostro paese che era da poco entrato nella crisi economica. Un dolore che si accompagnava ad altri eventi tragici come quello del terribile terremoto a L’Aquila avvenuto proprio in quel periodo.

Marco Masini live streaming su Instagram, la scaletta

Cosa canterà Marco Masini nella live streaming in onda su Instagram questa sera? Il cantante toscano sembra pronto a sciorinare alcuni dei suoi brani più famosi, ma sembra assai scontato che porterà in scena i successi più recenti. Tra questi non si può dimenticare di certo Il Confronto brano con il quale l’artista si è presentato all’ultima kermesse della musica italiana, ottenendo buoni riscontri da parte del pubblico e della critica. Ci sarà anche la possibilità di commentare in diretta con i fan che sperano di avere una pronta risposta dall’artista. Tra le domande più gettonate potrebbe esserci quella legata ai tanti tatuaggi che Marco ha mostrato sulle braccia proprio a Sanremo, uno su tutti un enorme giglio, simbolo della sua Firenze, sull’avambraccio sinistro. Difficile rimane però fare una scaletta e anche capire come l’artista si sarà organizzato per regalare al suo pubblico la migliore esperienza possibile in un momento in cui i social network prenderanno una piega davvero fondamentale per superare anche ansie e noia.

Video, Il Confronto





© RIPRODUZIONE RISERVATA