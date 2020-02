MARCO MASINI, “IL CONFRONTO”/ Penalizzato dalla Sala Stampa ma…(Sanremo 2020)

Un Festival di Sanremo 2020 di alto livello quello affrontato fino a questo momento da Marco Masini. Il brano portato all’Ariston, dal titolo “Il Confronto”, sembra essere uno dei più apprezzati in maniera uniforme: sia dal pubblico da casa (almeno stando agli apprezzamenti per il cantante toscano sui social), sia dai critici, che a Masini danno atto di aver realizzato una canzone interessante tanto musicalmente quanto dal punto di vista del testo. Le esibizioni sempre intense ed appassionate di Marco Masini gli hanno fatto meritare gli applausi del pubblico dell’Ariston: un teatro che conosce bene e con cui nel 2004 ha stabilito un feeling particolare arrivando anche alla vittoria della kermesse con “L’uomo volante”. Secondo i bookmakers, ma più in generale dando un’occhiata alla classifica parziale, Masini non sembra essere in grado di ripercorrere quel cammino vittorioso, ma è stato lui stesso, intervistato in questi giorni a margine della kermesse, a sottolineare che vincere il Festival non serve a niente: “Sì, ti danno un trofeo. Ma poi alla fine il vero riscontro è quello con il pubblico”. Difficile dargli torto…

MARCO MASINI PENALIZZATO DALLA SALA STAMPA

Marco Masini ha detto di giudicare la sua esperienza in questo Festival di Sanremo 2020 “educativa”, soprattutto per la possibilità di confrontarsi con le nuove leve e di lasciarsi contagiare dalla loro tendenza all’innovazione e all’incoscienza. In ogni caso Marco Masini sta recitando la sua parte di ottimo protagonista anche in questa edizione della kermesse. La classifica generale aggiornata alla terza serata del Festival, resa pubblica da Amadeus venerdì in apertura di programma, dava infatti Marco Masini in ottava posizione, dunque nel primo terzo di graduatoria visto che i cantanti, fino all’esclusione per squalifica del duo Bugo-Morgan erano 24. A questo punto, dopo i giudizi comunque lusinghieri di questi giorni è lecito sperare in qualcosa di positivo anche da parte del pubblico, che nella finale di oggi inciderà con il televoto per il 34%. Bisognerà capire, però, quanto avrà inciso negativamente il 16esimo posto assegnato a Masini dalla Sala Stampa “Lucio Dalla” nella serata di ieri. Quando Amadeus leggerà la classifica generale aggiornata in apertura di puntata sarà possibile capire se Masini può ancora ambire a qualcosa di importante o se il massimo a cui può aspirare è l’ingresso tra i migliori 10 di questo Festival di Sanremo 2020. Clicca qui per il video dell’ultima esibizione di Marco Masini.

