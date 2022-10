“Marco Masini porta sfortuna”, replica alla diceria “Non porto rancore”/ “Il bullismo è sempre esistito ma..”

Marco Masini, il successo e la diceria “porta iella”

Marco Masini è uno dei cantautori di maggior successo della musica italiana. Eppure la sua carriera è stata stroncata per una brutta diceria: quella di portare iella. Dopo Mia Martini, anche Marco Masini è stato travolto da questa etichetta da cui è riuscito a liberarsi tornando alla ribalta più forte di prima. Nel suo libro “L’altalena. La mia storia”, edito da Mondadori, ha raccontato la sua vita di uomo ed artista ripercorrendo i momenti più importanti. A cominciare dalla famiglia e dal rapporto con il papà che racconta così: “mio padre è un uomo che ha deciso la mia vita e l’ha gestita. È riuscito a far esprimere al massimo la mia predisposizione ma in un percorso equilibrato, usando il bastone e la carota. Anche se la carota arrivava da mia madre. L’ho persa quando avevo a 18 anni, a quell’età ho capito cosa dovevo fare. Ma avevo cominciato a fare musica da professionista a 14. Il lato logico ed emotivo sono stati dosati nella maniera giusta da una grande istintiva, mamma, e da un uomo di ghiaccio, papà, che sapeva coerentemente indirizzare”. Grazie agli insegnamenti del papà ha imparato ad affrontare tutte le cose con freddezza, strategia.

La sua carriera però subisce una frenata d’arresto nel 2001 quando viene detto che emanava energie negative. “È servito tutto, non porto rancore, forse qualcosa ho sbagliato anche io” – ha detto Masini – “era una moda, e purtroppo si fa ancora. Il bullismo è sempre esistito e la cosa grave è che le dicerie nascono spesso come uno scherzo, poi nel caso di un personaggio pubblico si ingigantiscono. Se ti metti a nudo pubblicamente devi essere pronto a ricevere le critiche e venirne fuori con forza e consapevolezza, come ho fatto io. Il tempo comanda e cambia tutto. È la mia filosofia”.

Marco Mașini e la vita privata: il lungo legame con Aurora Nardozzi

Sulla vita privata di Marco Masini sono davvero pochissime le informazioni. Quello che possiamo dirvi è che il cantautore fiorentino è stato a lungo legato sentimentalmente a Aurora Nardozzi. Gli appassionati del programma “Uomini e Donne” potrebbero ricordarla, visto che la donna è stata corteggiatrice nel dating show più famoso e seguito del piccolo schermo. Una relazione durata diversi anni, per la precisione dal 2001 al 2003. Da diversi anni il cantautore è single e ad oggi non ha realizzato il sogno di una vita: quello di diventare papà.

