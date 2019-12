Marco Masini/ Trent’anni di carriera celebrati a Sanremo 2020? (L’anno che verrà)

Il nome e la voce di Marco Masini risultano inconfondibili agli appassionati dell’universo musicale, con particolare riferimento agli artisti di casa nostra. D’altro canto, il 55enne fiorentino continua ad esser popolare, malgrado l’incedere inesorabile dei decenni. Risale infatti al 1990 la sua prima vittoria a Sanremo, con il brano “Disperato”, nella categoria “Novità”. Per abbracciare il primo (e finora unico) successo assoluto al Festival della Canzone Italiana, dovette attendere sino al 2004, con “L’Uomo Volante” che divenne ben presto un tormentone, radiofonico e non solo. La canzone, scritta con Giuseppe Dati e Goffredo Orlandi, sancì, di fatto, la rinascita artistica del cantautore toscano, reduce da alcuni anni difficili. Un testo autobiografico, per ammissione dello stesso artista, che trattava il tema di un uomo maturo desideroso di assecondare la sua natura di diventare padre. Il singolo, che scalò le classifiche nazionali sino a raggiungere l’ottava posizione assoluta, fu inserito nella raccolta “Masini”, una sorta di rielaborazione matuziana dell’album “…il mio cammino”.

MARCO MASINI, TRENT’ANNI DI CARRIERA: SARÀ IN GARA ALL’ARISTON?

Marco Masini sarà uno dei grandi ospiti de “L’anno che verrà”, trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus e tesa a salutare il 2019 e ad abbracciare con un sorriso il 2020, ormai imminente. Un anno, per l’artista fiorentino, che si preannuncia fondamentale e ricco di impegni, a causa delle celebrazioni (doverose) per il suo trentesimo anniversario di carriera. Uscirà, pertanto, un nuovo disco, a cui farà seguito una tournée al via sin dal mese di aprile. Sui social, il cantante ha scritto, rivolgendosi ai suoi fan: “Sarà un anno importante, perché festeggeremo i nostri 30 anni di musica, canzoni, concerti, vita insieme… io e voi”. La data d’esordio coincide con il 3 aprile: appuntamento al teatro Royal di Mons, in Belgio. Prima, però, per Marco Masini potrebbero spalancarsi le porte di un altro teatro, che lui, peraltro, conosce benissimo: l’Ariston di Sanremo. Stando alle ultime indiscrezioni e ai numerosi spifferi provenienti dalla riviera ligure, pare che ci sarà anche lui tra i big in gara, pronto a sbaragliare la concorrenza con una canzone che gli addetti ai lavori avrebbero già inserito fra le potenziali vincitrici finali.

MARCO MASINI “AL CENTRO” DELLA PROTESTA CONTRO JESEPH MUSCAT

Marco Masini è stato protagonista della protesta contro il premier Joseph Muscat e chiederne le dimissioni istantanee (vedasi, in tal senso, l’inchiesta avviata dall’Unione Europea per chiarire ogni singolo dettaglio della macabra uccisione), infatti la folla ha intonato in piazza il brano “Vaff@nc*l* ”, opera proprio di Masini, scritta con Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati e pubblicata in edizione limitata per il mercato italiano. Dichiaratamente autobiografica, la canzone ebbe un grande successo, poiché raccontava le difficoltà incontrate dall’artista con numerosi discografici prima di raggiungere il successo. È inoltre considerata a tutti gli effetti un urlo generazionale, un grido per cambiare e reagire di fronte ai difficili anni Novanta che si stavano vivendo.



