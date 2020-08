Marco Masini/ Video, doppio appuntamento in questo sabato di fine agosto

Marco Masini vivrà un doppio appuntamento nella giornata di oggi, anche se una delle due occasioni è legata ad una replica televisiva. Il cantautore infatti sarà presente in live a Villa Bertelli nella serata di oggi, sabato 22 agosto 2020, mentre Rai 1 trasmetterà nelle stesse ore il suo intervento nel programma Una storia da cantare. L’artista toscano incontrerà quindi dal vivo i suoi ammiratori e proporrà una scaletta densa delle sue hit più emozionanti. Fra i brani interpretati troviamo Ci vorrebbe il mare, Raccontami di te, Ti innamorerai e L’uomo volante. Nello studio dell’emittente pubblica invece lo ascolteremo interpretare Volami nel cuore, uno dei grandi successi di Mina. Clicca qui per guardare il video di Marco Masini. Una bella versione che ha messo ancora di più in luce le qualità artistiche di Masini, un tempo bistrattato sul palco e ora ritornato a far sognare il pubblico italiano.

Marco Masini, una parentesi siciliana

Marco Masini sta vivendo la sua parentesi siciliana, dove non ci sono solo i suoi live ad allietare le giornate del cantautore. Sui social, scopriamo infatti che Masini ha fatto particolari incontri in questi giorni. “A Zafferana Etnea, ho incontrato un nuovo amico“, scrive, “Mi ha parlato tutta la notte e stasera starà sopra il mio piano per tutto il live. Ormai siamo diventati inseparabili”. Di chi si tratta? Di una cavalletta dalle lunghe antenne che posa sulla mano dell’artista. Clicca qui per guardare la foto di Marco Masini. I pensieri di Masini sono diretti ovviamente anche ai suoi fan, a cui ha dedicato belle parole in un altro dei suoi post su Instagram. “Mi mancano queste emozioni. Domani rivedrò i miei fan siciliani per la seconda tappa del mio Piano e Voice Tour e non vedo l’ora”, ha detto prima di dare appuntamento all’Anfiteatro Falcone Borsellino, in occasione della rassegna Sotto il Vulcano che si è tenuta questa settimana. Per Masini il mese di agosto è stato davvero intenso: ha affrontato concerti a Cervinia, fra le altre tappe, e il prossimo 29 agosto sarà al Castello di Udine. Per poi concludere il primo giro di boa il prossimo 1 settembre al Cavea Auditorium di Roma.

Foto, un nuovo amico





