Marco, Massimo e Marcello, figli di Domenico Modugno/ Dal 2019 anche Fabio Camilli

Dal matrimonio di Domenico Modugno e Franca Gandolfi sono nati tre figli: Marco (1958), Massimo e Marcello (1966). Negli anni 2000 è emerso che Modugno aveva avuto un figlio, Fabio Camilli, con la coreografa e scenografa Maurizia Calì. Nel 1961 mentre lavorava alla commedia musicale di Garinei e Giovannini “Rinaldo in campo”, Modugno ebbe una relazione extraconiugale con Maurizia Calì, sposata con l’ingegner Romano Camilli. Il 10 agosto del 1962 nacque Fabio, che crescendo diventò amico di Marcello Modugno: “Quello che posso dire è che conosco Fabio da più di 20 anni e la cosa buffa è che siamo sempre stati amici da prima che venissero fuori queste voci”, raccontava Marcello nel 2001. Camilli ha avviato il procedimento per il riconoscimento di paternità e, dopo l’esito positivo del test del DNA nel 2014, nell’agosto 2019 è stato riconosciuto come figlio legittimo di Domenico Modugno.

I figli di Domenico Modugno: sulle orme del padre

Tutti e quattro i figli di Domenico Modugno hanno seguito le orme del padre entrando a far parte del mondo dello spettacolo: Massimo ha intrapreso la strada del cantante, Fabio e Marcello sono diventati attori, mentre Marco si è dedicato alla sceneggiatura. Marcello Modugno ha iniziato a cantare a soli cinque anni e ha partecipato due volte al Festival di Sanremo. A 18 anni, dopo aver vinto il premio Talent Scout, ha iniziato a collaborare con Franco Migliacci, paroliere di “Nel blu dipinto di blu”. Nel 1992 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con Uomo allo specchio che si classifica all’8º posto. Nel 2004 torna a Sanremo insieme ai Gipsy Kings con il brano Quando l’aria mi sfiora, che si classifica al 6º posto. Fabio Camilli, oggi Fabio Modugno, ha esordito al cinema con i Vanzina in “Vacanze in America”, è stato Hoenzollern in “Il principe di Homburg” di Bellocchio, un carabiniere in “I cento passi” di Giordana ed è apparso anche in “Distretto di polizia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA