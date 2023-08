Marco, Massimo e Marcello, figli Domenico Modugno/ Poi l’arrivo di Fabio, il figlio segreto: i rapporti oggi

Chi sono i figli di Domenico Modugno? Tre nati dal matrimonio, uno da un tradimento

Domenico Modugno ha quattro figli. Dal matrimonio con Franca Gandolfi sono nati Marco, nel 1958, poi i gemelli Massimo e Marcello nel 1966. E in tre sono rimasti ‘ufficialmente’ per molti anni, prima che venisse riconosciuto legalmente un quarto figlio. Lui è Fabio, nato nel 1962 dalla relazione parallela che Modugno ebbe con la ballerina, coreografa e costumista Maurizia Calì, all’epoca sposata con l’ingegnere Romano Camilli. Proprio Camilli è stato per anni il cognome di Fabio, questo fino al 2019, quando l’analisi del DNA ha confermato la paternità del cantante.

Fabio, intervistato a Verissimo, rivelò di aver parlato una sola volta con suo padre: “Rispondo al telefono e dall’altra parte sento: ‘Sono Domenico Modugno, cercavo uno dei miei figli’, io rimango in silenzio. In quel periodo già sapevo che c’era la possibilità che Modugno fosse mio padre. Però dissi: ‘Sì, glielo vado subito a cercare’. È stata l’unica volta in cui ci siamo parlati”.

Fabio, Marco, Massimo e Marcello Modugno: cosa fanno oggi

Se Fabio non ha avuto la possibilità di conoscere bene suo padre biologico, Marco, Massimo e Marcello Modugno sono cresciuti fianco a fianco al celebre cantante. Marco, il maggiore dei quattro, è oggi un regista e sceneggiatore italiano. Massimo ha intrapreso la strada del cantante come il padre, mentre sia Fabio che Marcello sono diventati attori. Fu Marcello a raccontare, in merito al fratello Fabio: “Quello che posso dire è che conosco Fabio da più di 20 anni e la cosa buffa è che siamo sempre stati amici da prima che venissero fuori queste voci”. Oggi infatti tra i quattro c’è un rapporto sereno.

