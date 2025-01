Marco Mazzoli contro Helena Prestes: il precedente all’Isola dei Famosi

Marco Mazzoli e Helena Prestes si sono conosciuti durante l’Isola dei Famosi 2023 di cui entrambi sono stati concorrenti. Con loro c’era anche Paolo Noise e, durante le settimane trascorse in Honduras, la convivenza non è stata tranquilla. Per un periodo, Marco Mazzoli ha provato a difendere Helena, come ha raccontato lui stesso dopo l’Isola, ma successivamente, ha dato ragione agli altri concorrenti. Uscito dal reality, infatti, Mazzoli ha dichiarato di aver cambiato idea su Helena. “All’inizio l’ho anche difesa in alcune situazioni e le sono andato incontro. Però adesso devo dire che avevano ragione gli altri concorrenti e penso che sia una persona davvero problematica“, ha detto in un’intervista.

“Dice che ho dei problemi, ma quali? A me dispiaceva solo perché mi nominavano di continuo e questo lui lo sa bene. La vita reale è ben diversa dallo show”, era stata la replica di Helena di cui Mazzoli ha parlato nuovamente dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello della modella brasiliana.

Marco Mazzoli: cosa ha detto su Helena Prestes

Marco Mazzoli e Paolo Noise, durante la trasmissione Zoo105 in onda su Radio 105, hanno criticato Helena Prestes dopo aver visto la lite tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi. “Al Grande Fratello c’è Helena! Ma che lavoro fa lei? Come chi? Quella che ha fatto L’Isola dei Famosi con noi. Lei di lavoro litiga con le persone dentro ai reality. Una cosa imbarazzante..Ho visto solo dieci minuti, poi ho detto a mia moglie ‘ti prego cambia che mi viene da vomitare’. Si tirano le cose in faccia“, hanno detto i due.

Le parole di Mazzoli e Noise sono state pubblicate sui social e sono diventate virale. Helena che, nell’ultima puntata del Grande Fratello è rientrata nella casa per un confronto con Lorenzo Spolverato, non ha ancora replicato a tali dichiarazioni.