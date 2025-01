Helena Prestes è rientrata al Grande Fratello, ma solo momentaneamente per un confronto con Lorenzo Spolverato. Un momento che i fan del reality di Canale 5 hanno atteso per tutta la settimana dopo l’eliminazione della modella durante la diretta di lunedì. I due si sono ritrovati da soli nel salone della casa, e Alfonso Signorini ha chiesto ad entrambi di chiarirsi e di far parlare il cuore dopo tutto quello che è successo durante il discorso.

Dopo che il conduttore ha mandato in onda tutta la “storia” tra i due sin dall’inizio, Helena Prestes ha cominciato a dire tutto quello che pensa al ragazzo. “Sei un manipolatore, hai manipolato tutta la casa“, gli ha detto. Non solo! La modella lo ha anche definito come una persona cattiva, che ama solo sè stesso. La ragazza non si spiega come mai all’inizio Lorenzo Spolverato fosse così coinvolto tanto da dirle di volerla portarla fuori dalla casa per poi invece fare un dietro-front pazzesco una volta andato in Spagna. In effetti, il comportamento di Lorenzo non è stato chiaro sin dall’inizio.

Il confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato è stato lunghissimo e pieno di non detti accumulati durante questi mesi. Alfonso Signorini ha anche ipotizzato che nel cuore della modella ci sia ancora qualcosa per il ragazzo. Lei non ha negato, ma si è limitata a dire di essere stata presa in giro quando lui era in Spagna. Infatti, una volta eliminata dal Grande Fratello ha riguardato alcune clip e ha scoperto che quando il ragazzo era al Gran Hermano aveva parlato di lei come una con cui stava solo giocando.

Nonostante tutto, fino alla fine Helena Prestes, rientrata stasera al Grande Fratello, non ha mai abbassato la guardia, nemmeno quando i due si sono salutati e Spolverato ha provato a calmare gli animi dicendo che lei non è una persona cattiva. In tutto ciò, Beatrice Luzzi si è espressa dicendo di dare in parte ragione a Lorenzo, per via del fatto che all’inizio si era invaghito ma che poi ha fatto retromarcia una volta che si è reso conto che non provava sentimenti. Helena però non lo scusa, secondo lei ha sbagliato in modo grave nei suoi confronti e Signorini non sembra affatto darle torto… Riusciranno fuori dal Grande Fratello a chiarirsi definitivamente? Ai posteri l’ardua sentenza.