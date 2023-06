Marco Mazzoli insulta Helena all’Isola: “Vuole fare Belen ma è brutten”/ Blasi lo rimprovera: “Non esagerare”

Marzo Mazzoli, bordata a Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: “Vuole fare Belen ma è brutten!”

La nuova diretta de l’Isola dei Famosi 2023 si infiamma subito con un nuovo scontro che vede protagonista Helena Prestes. È ormai lei la più bersagliata dal gruppo, al centro di numerosi battibecchi, che proseguono in diretta quando Marco Mazzoli la accusa di voler essere la ‘Raz Degan dei poveri’. Lo speaker radiofonico fa però di più, tirando in ballo anche Belen Rodriguez, che anni fa è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi.

“Vuole fare Belen ma è ‘brutten’!” è la battuta lanciata da Mazzoli in diretta che fa però indignare parte del pubblico in studio e a casa. “Si chiama l’isola dei famosi, ma lei chi è? Tutti esplodono con lei perché è insopportabile!” tuona ancora Mazzoli contro la modella brasiliana. Ilary Blasi non prende bene la battuta sulla bellezza/bruttezza di Helena e rimprovera in diretta Mazzoli: “Dai, non esagerare!” La battuta di Mazzoli fa storcere il naso anche a Vladimir Luxuria, che sbotta: “Marco, questa battuta non ha fatto ridere per niente!”

