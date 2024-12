Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello? Il loro legame sta diventando sempre più forte nella casa più spiata d’Italia, nelle scorse ore si sono anche ritagliate un po’ di tempo per stare da sole. Le due si sono scambiate coccole e tenerezze, tra abbracci e grattini si sono anche fatte delle importanti rivelazioni. La modella brasiliana si è lasciata sfuggire alcune confessioni sulla sua sfera personale durante una chiacchierata con la sua nuova ‘amica’, quest’ultima è apparsa molto interessata ai suoi racconti.

Helena Prestes si dichiara a Javier Martinez al Grande Fratello 2024/ La reazione del gieffino

Mentre coccolava la gieffina Zeudi Di Palma le ha detto che le faceva molto piacere ascoltarla mentre si raccontava. Le ha rivelato che alcune cose le sapeva già perché ha seguito il suo percorso prima di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello. L’ha anche ascoltata mentre parlava con Iago dell’amore con il suo ex fidanzato. Le due gieffine, oltre a coccole e tenerezze, si sono scambiate anche intensi sguardi che hanno incuriosito non poco i telespettatori.

Pamela Petrarolo stronca Helena: "Lorenzo non ti ha scelta, datti pace"/ Anche Jessica punge: "Ossessionata"

Sta nascendo una nuova coppia al Grande Fratello? Helena Prestes e Zeudi Di Palma sempre più vicine nella casa

Vedendole così complici e vicine in molti hanno subito pensato che potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Sui social tantissimi sono stati i commenti degli utenti nelle scorse ore, c’è chi ha fatto notare che le due stavano palesemente flirtando nella casa più spiata d’Italia e chi con ironia ha affermato che è in arrivo una ship saffica. C’è anche chi ha scritto che sono scoppiate scintille tra le due gieffine.

Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes dopo il segreto svelato al Grande Fratello/ "Mi hai tradito, sei..."

Moltissimi telespettatori stanno già facendo il tipo per la presunta ‘nuova coppia’, quella formata da Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana nei giorni scorsi ha di nuovo messo fine alla sua amicizia con Lorenzo e ha confessato i suoi sentimenti a Javier, che però le ha chiaramente detto di vederla solo come un’amica. La Prestes è già pronta a voltare pagina con la Di Palma?

Non tutti credono che l’interesse della nuova gieffina sia sincero, pensano infatti che stia solo cercando di creare delle dinamiche e ha approfittato della confusione di Helena Prestes per farlo. Tra i vari commenti conto Zeudi Di Palma sui social si legge: “Lei sta palesemente cercando la clip ma non la vedo una cosa buona per Helena”, “Prima con Javier e ora con Helena, non le credo” e molti altri ancora.