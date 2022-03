Marco Melandri “Voglio abbandonare l’Isola dei Famosi”/ La compagna Manuela “Resta!”

Primo crollo per Marco Melandri all’Isola dei Famosi 2022. Il pilota, alla fine della nuova puntata in diretta, annuncia di voler abbandonare il programma. “Ci ho pensato tanto ma non sento di appartenere a questo mondo. Per me è difficile la noia, non riesco a viverlo, mi manca casa, mi manca toccare mia figlia, i miei giochi, le mie cose…”, ammette. Ilary Blasi chiede da cosa scaturisce questa decisione e Melandri parla di ambiente poco consono alla sua persona: “Ci ho pensato tanto e io voglio uscire dal gioco. Ho bisogno di casa. Ho avuto tempo per riflettere e ho capito le cose veramente importanti… mi sembra di perdere tempo qui. È stata un’esperienza incredibile, mi sono guardato dentro e ho visto tante cose, però la mia vita non è qui.”

Marco tiene a chiarire che “Io sono uno sportivo, non sono una persona da reality show o da televisione. Non riesco ad essere felice e credo di non portare neanche benefici a chi sta vicino a me quindi ho bisogno di andare a casa, abbracciare mia figlia e la mia compagna, vivere la mia quotidianità dopo anni vissuti in giro per il mondo.” Interviene però la compagna Manuela, presente in studio, e lo incoraggia a rimanere. Le sue parole riescono ad ottenere l’effetto desiderato: Marco Melandri si calma e decide di continuare il suo percorso all’Isola dei Famosi.

