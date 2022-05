Marco Mengoni fidanzato? “La mia generazione è fluida”/ Grande attesa per l’inizio del tour

Proprio in vista del tour estivo del 2022, Marco Mengoni esce con il suo nuovo singolo “No Stress” che potrebbe portare a Radio Italia Live. È un ritorno sulla scena dopo molto tempo quello del cantante di Ronciglione, che dichiara “sono veramente, veramente emozionato – elettrizzato da questo progetto che va a chiudere degli anni veramente molto pesanti di lavoro senza sosta”. La canzone, scritta a sei mani insieme a Davide Petrella e Zef, racconta della volontà di allontanarsi dallo stress e dalla frenesia quotidiana per creare qualcosa che regali attimi di serenità, e ci permetta di ricaricare le nostre energie. “Ci siamo impegnati molto, mi sono impegnato molto e ho avuto l’opportunità in questo nuovo singolo di ampliare la palette di colori che avevamo iniziato” dice il cantante riferendosi per l’appunto al suo ultimo singolo il cui videoclip è uscito pochi giorni fa ed è tutto da scoprire: girato in 5 stati americani (California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona), ha fatto percorrere al cantante e alla sua troupe 4000 chilometri in soli 3 giorni. Il tour di Marco Mengoni partirà a brevissimo: tre le date totali delle quali due in stadi all’aperto. Il tour partirà con la data 0 al Parco di Villa Manin a Codroipo in provincia di Udine il 14 giugno, per proseguire il 19 giugno allo stadio San Siro a Milano e chiudere il 22 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Il tour “Marco Negli Stadi” è il primo grande tour che coinvolge Mengoni dopo il #MengoniLive2019 che ha coinvolto 10 città per 10 date differenti nei palazzetti e nelle arene. In quell’occasione, il cantante era nel pieno di una challenge che aveva lui stesso lanciato: #EstateSenzaPlastica è stato un bellissimo progetto lanciato dal cantautore che prevedeva la partecipazione delle persone per raccogliere e dimostrare il proprio impegno nella lotta contro la diffusione dei rifiuti plastici semplicemente postando delle foto. Il progetto ha raccolto più di 50 mila oggetti di plastica, ha raccolto oltre mille post su Instagram e ha raggiunto oltre 1 milione di persone.

Marco Mengoni, notizie di gossip attorno al cantante

Sono invece sempre molte le notizie di gossip intorno alla figura di Marco Mengoni. Dopo la sua intervista al Corriere della Sera in cui usava parole molto ambigue come “La mia generazione è fluida” o ancora “non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna” sono molte le polemiche che si sono susseguite. La scelta di non rivelare il suo orientamento sessuale è da sempre motivo di discussione tra i fans che si fanno delle domande. La scelta di definirsi fluido potrebbe voler dire tutto come niente: Mengoni evita così ulteriori domande sulla sua vita sessuale senza però sbilanciarsi più di tanto. Il cantante ha più volte raccontato nelle sue canzoni di amori proibiti tra due uomini e altre situazioni particolari, e questo gli è valso una menzione in molti siti della comunità omosessuale. Ultimamente sono usciti degli scatti che lo immortalano con un misterioso ragazzo, che a sentire i rumors, potrebbe trattarsi del suo fidanzato. Marco Mengoni ha risposto in modo molto vago, prendendo l’argomento con leggerezza e commentando che non vuole mettere la sua vita privata sui social e non vuole coinvolgere altre persone che non c’entrano nulla con la sua fama. Un’altra risposta sibillina da parte del cantautore che rimane sempre sotto la lente macroscopica del gossip italiano.

Il video di No Stress di Marco Mengoni

