Marco Mengoni “Infortunio? Rotto crociato e lesionato menisco”/ “Tornato a ballare grazie alla fisioterapia”

Marco Mengoni parla dell’infortunio e spiega com’è tornato subito sul palco

Il primo appuntamento con il Tim Summer Hits, oggi 30 giugno, in prima serata su Rai 2, ospita anche Marco Mengoni. L’artista apre la serata e poi torna pochi minuti dopo, esibendosi sulle note di “No stress” con tanto di balletto. Un dettaglio che viene notato dai conduttori Andrea Delogu e Stefano De Martino che ricordano come, solo poche settimane fa, Marco avesse il gesso a causa di un brutto infortunio alla gamba. “Tu ti sei rotto un crociato, come fai a ballare?” chiede infatti Stefano a Marco, che spiega: “In verità ho rotto il crociato e lesionato il menisco, ora sto una bomba. Ho fatto due ore di fisioterapia al giorno per arrivare agli stadi”.

Marco Mengoni ricorda poi le prime tappe del suo nuovo tour e si dice felicissimo per il successo ottenuto: “È stata una delle cose più assurde e incredibili che siano successe nella mia vita, è stata una botta di vita incredibile, c’era tantissima gente. Poi ad ottobre torniamo in tour nei palazzetti”.

