Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia della morte di Nadia Ferrari madre di Marco Mengoni, più volte citata dal vincitore di Sanremo 2023 e alla quale è stato dedicato – ovviamente dal figlio – un intero album: una notizia certamente sofferta per l’artista laziale e che per ora (è bene precisarlo) non ha ancora avuto alcuna conferma ufficiale da parte dei familiari che – comprensibilmente – si saranno stretti nel lutto per una scomparsa così tanto prematura.

A parlare per prima della morte della madre di Mengoni è stata la pagina social ‘Ronciglione per Marco‘ gestita da alcuni anonimi fan che non hanno citato alcuna fonte a supporto della loro indiscrezione limitandosi a parlare di una notizia che “ci lascia sgomenti, increduli” e – pur sempre porgendo il loro ovvio cordoglio all’artista – a ricordare l’ultimo incontro con “il tuo sorriso raggiante [che] ci resterà impresso nel cuore” lo scorso 3 agosto al “contest Guerriero del tuo Marco”.

Chi era Nadia Ferrari: il rapporto madre-figlio con Marco Mengoni e la dedica a Sanremo 2023

Sulla vita privata di Nadia Ferrari sappiamo ben poco, per non dire assolutamente nulla e – ipotizzando che magari nelle prossime settimane sarà lo stesso Marco a darci qualche informazione in più – possiamo solamente dire che aveva 61 anni e che da tempo stava lottando con una ignota malattia che alla fine (purtroppo) sembra aver avuto la meglio; mentre non è certo se in questi giorni si trovasse già ricovera in ospedale o se il decesso sia stato un fulmine a ciel sereno.

A parlare – molto brevemente – di Nadia era stato lo stesso Marco per la prima volta sul palco dell’Ariston dopo la vittoria del 2023, dedicata proprio alla madre o (come disse lui stesso) “alla donna che mi ha messo al mondo”; mentre in un’altra intervista aveva confessato di aver dedicato proprio a lei la canzone Luce e l’intero album Materia alla sua famiglia che in giovanissima età gli ha trasmesso “tutti i valori e la stabilità” che lo caratterizzano ora che è diventato adulto.

VanityFair ricorda anche che lo stesso Marco Mengoni aveva parlato della mamma Nadia anche in un’altra intervista in cui aveva racconto che era stata proprio a trasmettergli la passione per la musica facendogli ascoltare “quando ero piccolo (..) Mia Martini, Francesco De Gregori, Gabriella Ferri” e tutto quel cantautorato classico che – aveva confessato – “all’inizio non capivo” e piano piano ha imparato ad apprezzare e fare suo.