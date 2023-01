Marco Narducci, ex marito Manuela Villa/ Perché si sono lasciati e Il rapporto con il figlio Jacopo

Marco Narducci, chi è l’ex marito di Manuela Villa

Marco Narducci è l’ex marito di Manuela Maria Garofalo Pica, meglio conosciuta con il nome d’arte di Manuela Villa. Il loro matrimonio è durato sei anni. Si sono sposati il 19 aprile del 1999 e il 1° marzo del 2004 sono diventati genitori di Jacopo. Poco dopo la nascita del figlio, Manuela e Marco si sono separati: nel 2005 la cantante ha chiesto la separazione legale dal marito. Gli avvocati della donna hanno accusato il consorte di “averla abbandonata con un bambino di pochi mesi”, riportava l’agenzia ANSA.

Manuela Villa non ha mai parlato molto della sua vita sentimentale, ma qualche anno fa ha rivelato di aver al suo fianco un nuovo compagno: “Non è facile starmi accanto perché sono lunatica e quindi, nei momenti di luna, decido di essere libera. Lui è un uomo che non prevarica la donna, c’è massimo rispetto, non è mai pesante, non è mai volgare. È una persona raffinatissima”, ha detto a “Vieni da me” di Caterina Balivo.

Manuela Villa: il rapporto con il figlio Jacopo

In una recente ospitata da Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, Manuela Villa ha confessato: “Ho avuto una relazione tossica. Adesso sono molto più selettiva di prima, crescendo è normale. Sento la puzza quando la persona non è adatta a me”, senza però fare alcun nome. Al momento non è noto se la cantante sia impegnata o single. La cantante è molto legata al figlio Jacopo, nato dal matrimonio con Marco Narducci: “È stata una scelta mia cercare un figlio nel momento clou della mia carriera. Volevo mio figlio in un momento in cui ero appagata lavorativamente e in cui cercavo qualcosa che mi potesse completare come persona”, ha spiegato a Pierluigi Diaco in una puntata di “Io e te”. Manuela Villa ha sempre tenuto il figlio lontano dai riflettori e anche ora che è maggiorenne non pubblica mai suoi foto sui social.

